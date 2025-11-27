HSBC: OpenAI придётся где-то найти ещё $207 млрд к 2030 году для достижения поставленных целей

Как следует из доклада Global Investment Research банковской группы HSBC, к 2030 году OpenAI необходимо добиться дополнительного финансирования на $207 млрд для реализации планов расширения бизнеса. Впрочем, с аналогичными проблемами могут столкнуться все IT-гиганты, сообщает The Register.

О дефиците финансирования зашла речь после того, как OpenAI выделила $300 млрд Oracle, $250 млрд — Microsoft и $38 млрд — AWS на оплату облачных вычислений. Даже с учётом того, что HSBC обновила прогнозы выручки компании, увеличившиеся на 4 % в сравнении с предыдущими оценками, средств для оплаты развития недостаточно.

В своём исследовании HSBC полагает, что OpenAI будет необходимо привлечь к 2030 году $207 млрд новых средств. Пока неизвестно, насколько гибко OpenAI может корректировать свои обязательства. В отчёте отмечено, что разрыв можно было бы сократить за счёт дополнительных вливаний капитала, долгового финансирования или если реальные доходы компании будут выше, чем предполагается.

По прогнозам HSBC, к 2030 году потребительские продукты OpenAI семейства ChatGPT привлекут 3 млрд постоянных пользователей (44 % населения мира старше 15 лет), в октябре 2025 года речь шла лишь о 800 млн. Дополнительно банк прогнозирует рост числа подписчиков с 8 % до 10 %, а также рост корпоративного спроса на API и лицензии, также вырастет и рекламная выручка.

Тем не менее дефицит финансирования сохранится. Компания могла бы компенсировать его за счёт роста базы пользователей — ещё 500 млн человек принесли бы ей $36 млрд. Также она могла бы повысить эффективность вычислений, привлечь больше капитала от своих акционеров (например, Microsoft и SoftBank), а также взять в долг больше средств.

Невозможность устранить дефицит сильнее всего ударит по ближайшим технологическим партнёрам. В HSBC подчёркивают, что успех или неудача OpenAI сильнее всего отразится на показателях Oracle, Microsoft, Amazon, NVIDIA и AMD, а также SoftBank, владеющей 11 % доли компании. Хотя прогнозы для акций первых четырёх в отчёте пока благоприятные, после подписания сделки с OpenAI на $300 млрд Oracle уже столкнулась с волатильностью цены своих ценных бумаг.

После объявления о сделке в сентябре, акции Oracle временно выросли на 30 %, ненадолго сделав соучредителя компании Ларри Эллисона (Larry Ellison) самым богатым человеком мира. Впрочем, с тех цена Oracle снова просела и Эллисон переместился на третье место после Ларри Пейджа (Larry Page) и Илона Маска (Elon Musk). Партнёры OpenAI надеются, что дефицит финансирования будет устранён как можно скорее.

Впрочем, OpenAI продолжает развитие своих проектов. Например, в сентябре появилась новость, что компания совместно с Oracle и SoftBank построят в США ещё пять ИИ ЦОД для проекта Stargate.

