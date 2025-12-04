$100-млрд мегасделка NVIDIA и OpenAI дальше громких заявлений пока так и не продвинулась

 
Спустя два месяца с момента подписания NVIDIA и OpenAI соглашения о намерениях, согласно которому NVIDIA инвестирует в OpenAI до $100 млрд, предоставив ей в аренду ускорители для развёртывания ИИ-инфраструктуры мощностью не менее 10 ГВт, выяснилось, что окончательная сделка до сих пор не подписана, сообщил ресурс Fortune.

Исполнительный вице-президент и финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на конференции UBS Global Technology and AI Conference в Скоттсдейле (Scottsdale), сообщила инвесторам, что партнёрство с OpenAI по-прежнему находится на стадии согласования. «Мы до сих пор не заключили окончательное соглашение», — заявила Кресс в ответ на вопрос о том, какая часть обязательств NVIDIA фактически зафиксирована договором. С учётом того, что генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) однажды назвал сделку «крупнейшим проектом инфраструктуры ИИ в истории», такой ответ вызывает новые вопросы.

По оценкам аналитиков, сделка может принести NVIDIA до $500 млрд выручки. Вместе с объявлением в сентябре о партнёрстве, компании представили план по развёртыванию миллионов ускорителей NVIDIA в течение нескольких лет, подкрепленный мощностями ЦОД до 10 ГВт и обещанием NVIDIA инвестировать в OpenAI до $100 млрд по мере реализации проекта. Эта новость способствовала росту рынка ИИ-инфраструктуры, подняв акции NVIDIA на 4 % и укрепив общее мнение о тесном сотрудничестве двух компаний.

Как отметил Fortune, неясно, почему сделка не была заключена, но последний отчёт NVIDIA по 10-Q дает некоторые подсказки. В документе прямо указано, что «нет никаких гарантий, что какие-либо инвестиции будут осуществлены на ожидаемых условиях, если вообще будут», подразумевая не только соглашение по OpenAI, но и запланированные инвестиции NVIDIA в размере $10 млрд в Anthropic, $5 млрд в Intel и $2 млрд в Synopsys. Следует отметить, что фраза об отсутствии гарантий по будущей сделке является стандартной формулировкой, которую добавляют в 10-Q, говоря о планируемых сделках и не только.

В разделе «Факторы риска» NVIDIA подробно описывает сложность реализации подобных мегасделок. NVIDIA вынуждена заказывать ускорители, память, сетевое оборудование и другие компоненты более чем за год вперёд, часто по неотменяемым предоплаченным контрактам. NVIDIA предупреждает, что в случае сокращения объёмов, задержки финансирования или изменения направления развития, у неё могут возникнуть «избыточные запасы», «штрафы за отмену заказа» или т.п. В документе отмечается, что прошлые несоответствия между спросом и предложением «значительно навредили её финансовым результатам».

NVIDIA сообщила, что наличие «мощностей ЦОД, энергии и капитала» критически важно для клиентов, чтобы развернуть ИИ-системы, которые они устно обязались использовать. Наращивание мощности описывается как «многолетний процесс», который сталкивается с «нормативными и техническими проблемами, а также проблемами строительства». Компания предупреждает, что если клиенты не смогут получить достаточное количество электроэнергии или финансирования, это может «задержать внедрение технологий или сократить масштабы» развёртывания.

NVIDIA также признала, что её собственные темпы инноваций затрудняют планирование. Компания перешла на ежегодный цикл выпуска новых архитектур — Hopper, Blackwell, Vera Rubin, — продолжая при этом поддерживать предыдущие поколения. Она отметила, что более высокие темпы развития архитектуры «могут усугубить трудности» с прогнозированием спроса и привести к «снижению спроса на продукты текущего поколения».

Эти разъяснения NVIDIA подкрепляют предостережения «медведей» на ИИ-рынке, таких как известный мастер «игры на понижение» Майкл Берри (Michael Burry), который утверждает, что NVIDIA и другие производители чипов чрезмерно продлевают срок службы своих чипов и что их последующее обесценивание приведёт к сбоям в инвестиционном цикле. В ответ на такие обвинения Хуанг заявил, чипы шестилетней давности всё ещё работают на полную мощность.

Кроме того, NVIDIA по аналогии с прошлыми циклами подъёмов и спадов рынка, связанными с «модными» вариантами использования, такими как майнинг криптовалют, предупредила, что новые рабочие нагрузки могут спровоцировать аналогичные всплески и спады, которые трудно предугадать, и могут наводнить серый рынок подержанными GPU.

Хотя сделку пока не заключили, и теперь неясно, будет ли она подписана, Кресс подчеркнула, что отношения NVIDIA с OpenAI остаются «очень прочным партнёрством», длящимся уже более десяти лет. По её словам, OpenAI считает NVIDIA своим «предпочтительным партнёром» в сфере вычислений. Кресс также добавила, что сделка по OpenAI не входит в прогноз NVIDIA по поставкам GPU для ЦОД на 2025–2026 гг. на сумму $500 млрд. На данный момент закупки ускорителей для OpenAI осуществляются опосредованно, через облачных партнёров, а не по новому прямому соглашению с NVIDIA, указанному в протоколе о намерениях. OpenAI «хочет выйти на прямой контракт», отметила Кресс. «Но, опять же, мы всё ещё работаем над окончательным соглашением», — добавила она.

В ответ на вопрос, влияет ли рост популярности Google TPU как потенциального конкурента ускорителям NVIDIA на лидерство компании на рынке, Кресс заявила: «Абсолютно нет». «Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы помочь не только разработчикам моделей, но и множеству предприятий, предлагая полный пакет решений», — сказала она. По её словам, конкурентным преимуществом NVIDIA является не какой-то отдельный чип, а вся платформа в целом: аппаратное обеспечение, CUDA и постоянно расширяющаяся библиотека ПО. Именно благодаря этому стеку старые архитектуры по-прежнему широко используются, даже с переходом на Blackwell в качестве нового стандарта. «Все работают на нашей платформе, — сказала Кресс. — Все модели работают на нашей платформе, как в облаке, так и локально».

Представитель OpenAI не стал комментировать ситуацию с подписанием сделки, но указал на слова Хуанга во время телефонной конференции, который говорил об OpenAI как о «компании, появляющейся раз в поколение», и его ожидание того, что инвестиции в OpenAI «приведут к необычайной доходности», пишет CNBC.

