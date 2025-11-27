Сословное право доступа: из-за дефицита ИИ-серверов Alibaba Cloud вынужденно разделила клиентов на категории

 
Alibaba Group сообщила финансовые результаты за II квартал 2026 финансового года, завершившийся 30 сентября. Группа отметила значительный рост выручки своего облачного подразделения благодаря буму в сфере ИИ. В связи с этим генеральный директор Alibaba Group Эдди Ву (Eddie Wu) заявил, что группа может увеличить расходы на ИИ-инфраструктуру сверх своего трёхлетнего прогноза, если спрос на ИИ-технологии останется высоким.

Однако общая выручка за квартал увеличилась всего на 5 % в годовом исчислении до ¥247,8 млрд ($35 млрд), а прибыль упала на 52 % по сравнению с прошлым годом до ¥20,99 млрд ($2,95 млрд). При этом выручка Cloud Intelligence Group увеличилась на 34 % год к году до ¥39,8 млрд ($5,6 млрд) против консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG (по данным CNBC), в размере ¥37,9 млрд. Это выше роста в размере 26 % год к году в предыдущем квартале. Эдди Ву заявил, что «значительные» инвестиции группы в ИИ способствовали росту её выручки. Ранее компания объявила о планах инвестировать не менее ¥380 млрд ($53 млрд) в течение трёх лет в развитие своей инфраструктуры облачных вычислений и ИИ.

Источник изображения: Alibaba Cloud

«Высокий спрос на решения для ИИ ещё больше ускорил развитие нашего подразделения Cloud Intelligence Group: выручка выросла на 34 %, а выручка от продуктов, связанных с ИИ, достигла трехзначного показателя роста в годовом исчислении девятый квартал подряд», — сообщил Ву в квартальном отчёте. Согласно публикации The Register, гендиректор заявил, что «спрос на ИИ ускоряется» и углубляется благодаря спросу «во всех аспектах корпоративной деятельности… с применением в разработке продуктов, на всех этапах производственных процессов».

«Мы даже не успеваем за ростом спроса со стороны клиентов, в том числе и в плане скорости развёртывания новых серверов», — добавил он. В связи с этим компания вынужденно приняла решение ограничить доступ к ним, разделяя клиентов по масштабу использования облачных мощностей. «Если клиент использует все наши облачные сервисы, охватывающие хранилища, Big Data и пр., то, конечно, он получит более высокий приоритет», — пояснил гендиректор. «Если же клиент просто арендует GPU для решения каких-то очень простых задач по инференсу, то его потребности, соответственно, будут иметь более низкий приоритет», — добавил он. Ставка делается и на программные оптимизации.

Ву также выступил с опровержением опасений по поводу того, что ИИ — это инвестиционный пузырь, поддержав генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang) и генерального директора Lenovo Юаньцина Яна (Yuanqing Yang). Во-первых, по его словам, спрос на ИИ очень высок — Alibaba уже использует GPU на полную мощность — как последние модели, так и решения трёх-пятилетней давности. Во-вторых, он уверен в том, что всё лучшее в сфере ИИ ещё впереди, а по мере совершенствования базовых моделей Alibaba появятся новые сценарии использования, что привлечёт клиентов. Кроме того, компания разрабатывает собственные ИИ-ускорители T-Head PPU.

Источник изображения: Alibaba Group

Alibaba сообщила, что за последние 12 месяцев вложила ¥120 млрд ($16 млрд) в связанные с ИИ капитальные расходы. Это гораздо меньше, чем квартальные расходы Google, AWS, Microsoft или Meta. Только у AWS капзатраты за последний квартал составили около $34,2 млрд. В ходе общения с инвесторами Эдди Ву заявил, что нынешних капвложений может оказаться недостаточно, то есть, придётся их нарастить. Вместе с тем санкции США на поставку актуальных ускорителей и недостаток локальных аналогов сдерживает развитие Alibaba и других китайских игроков, отметил Bloomberg.

Акции группы на фондовой бирже в Гонконге выросли во вторник на 2 %, а незадолго до открытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже — на 2,4 %. С начала года акции Alibaba выросли более чем на 90 % благодаря оптимизму инвесторов относительно её прогресса в области ИИ, пишет AP News. Способность Alibaba контролировать расходы и одновременно инвестировать в облачные операции — это то, за чем инвесторы будут следить в долгосрочной перспективе, полагает Bloomberg.

