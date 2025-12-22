Японское неооблако Datasection предоставит китайской Tencent десятки тысяч подсанкционных чипов NVIDIA B200/B300

Хотя некоторые международные игроки стремятся ограничить доступ Китая к передовым американским чипам, в дата-центре близ Осаки (Япония) современные ИИ-ускорители используются единственным клиентом — китайской Tencent, сообщает The Financial Times. Чипы NVIDIA B200 принадлежат японской Datasection, недавно переключившейся с маркетинговых решений на управление ИИ ЦОД.

С тех пор компания заключила соглашение с клиентом на сумму $1 млрд, а тот получил доступ к значительной части из 15 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA Blackwell. По словам источников издания, этим клиентом и является Tencent. Сделка позволяет китайскому техногиганту использовать довольно сложную, но вполне легальную стратегию для доступа к передовым ИИ-чипам на фоне санкций США. В результате сделки Datasection превратилась в одну из крупнейших «неооблачных» компаний в Азии. По словам представителя компании, менее полугода назад для обеспечения работы ИИ-моделей было достаточно 5 тыс. чипов B200, а теперь требуется минимум 10 тыс.

Правила, которые вводили при прошлом президенте США, должны были закрыть юридическую лазейку, позволяющую китайским компаниями получать доступ к передовым ИИ-ускорителями в ЦОД и облаках за пределами КНР, но в мае новый президент отменил их. Теперь же одобрена поставка в Китай чипов NVIDIA H200, поэтому компании вроде Tencent, возможно, снова смогут строить собственные ИИ ЦОД на более современных ускорителях. Однако по словам Bernstein Research, использование зарубежных облаков вместо покупки чипов может оказаться для китайских технологических групп даже более привлекательным вариантом.

Datasection намерена создать ИИ ЦОД с более 100 тыс. ускорителей NVIDIA. По некоторым данным, первые 15 тыс. чипов в основном зарезервированы для Tencent на три года. Впрочем, в самой Datasection вероятную сделку не комментируют, упоминая лишь о «крупном клиенте». По данным The Financial Times, в июле Datasection заключила контракт с «одним из крупнейших в мире поставщиков облачных услугу» на $406 млн, согласившись заплатить $272 млн за 5 тыс. B200 для объекта в Осаке, а уже в августе оборудование прибыло в Японию. Вскоре партнёры заключили ещё одну сделку, на этот раз на $800 млн с расчётом на второй ИИ ЦОД в Сиднее, где будут развёрнуты десятки тысяч B300.

В декабре Datasection объявила, что первые 10 тыс. ускорителей B300 для сиднейского дата-центра обойдутся в $521 млн. В компании утверждают, что речь идёт о первом в мире ИИ-кластере гиперскейл-уровня на базе B300. По данным источников, мощности австралийского ЦОД тоже будут использоваться преимущественно Tencent. Контракт с «крупным клиентом» заключён на пять лет, с возможным продлением на два года. По сведениям источников, посредником (для защиты данных) выступает токийская NowNaw. Datasection может расторгнуть соглашения, если США вновь изменят правила работы с КНР.

Все участники сделки уверяют, что соблюдают все применимые законы, в том числе относительно использования зарубежных облачных сервисов. По словам Datasection, Министерство торговли Соединённых Штатов и NVIDIA одобрили использование ей ИИ-ускорителей. Кроме того, принимаются меры, чтобы компания не попадала под действие некоторых японских законов, в том числе о валютном контроле. В будущем Datasection рассчитывает выйти на рынок высокодоходных облачных сервисов, в частности, она нацелена на экспансию в Европу. В прошлом году она привлекла в совет директоров испанского и американского политиков.

В Datasection уверены, что даже если ограничения США на экспорт ослабят, дав китайскому бизнесу доступ к самым передовым чипам NVIDIA, ей это не помешает. Как считают представители неооблачной компании, спрос на вычислительные мощности так высок, что новых клиентов найти будет несложно. В худшем случае деятельность придётся остановить «скажем, на неделю». В 2025 году акции Datasection выросли почти на 185 %, хотя и успели упасть с лета на фоне опасений по поводу избыточных инвестиций в ИИ и торговых атак на ценные бумаги со стороны участников фондового рынка.