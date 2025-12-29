Ни один сотрудник Groq не останется внакладе в результате сделки с NVIDIA

Заключение NVIDIA соглашения с Groq, своим конкурентом в области производства ИИ-ускорителей, вызвало вопросы, что означает эта сделка для самих компаний, а также их сотрудников. Структура сделки, оцениваемой, по данным источников Axios, в $20 млрд, призвана свести к минимуму возможность столкновения с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства со стороны регуляторов, поскольку формально нигде на бумаге не зафиксирован факт покупки. Подобного рода сделки заключались на ИИ-рынке и ранее.

Согласно условиям соглашения, Groq продолжит действовать как самостоятельная компания под руководством нового гендиректора Саймона Эдвардса (Simon Edwards), ранее исполнявшего обязанности финансового директора. А нынешний генеральный директор Groq Джонатан Росс (Jonathan Ross) и президент Санни Мадра (Sunny Madra) присоединятся к NVIDIA. Оставшиеся сотрудники, по-видимому, будут ответственны за обслуживание ускорителей на Ближнем Востоке и в Европе.

Согласно данным источников Axios, большинство акционеров Groq получат выплаты на акцию, привязанные к оценке рыночной стоимости стартапа в $20 млрд. Около 85 % назначенной суммы будет выплачено авансом, еще 10 % — в середине 2026 года, а оставшаяся часть — в конце 2026 года.

Также сообщается, что около 90 % персонала Groq перейдёт в NVIDIA. Всем им причитается выплата наличными за все полностью принадлежащие (vested) акции в стартапе. Акции, которые будут им принадлежать после выполнения определённых условий (unvested), будут оплачены согласно оценке стартапа в $20 млрд акциями NVIDIA, которые перейдут в их полную собственность согласно графику. Около 50 человек, перешедших в NVIDIA, получат выплату за все пакеты акций наличными в ускоренном порядке.

Остальные сотрудники Groq также получат выплаты за имеющиеся акции стартапа, а также пакет, обеспечивающий экономические стимулы участия в деятельности стартапа. Всем сотрудникам Groq, проработавшим менее года, будет отменен «период ожидания» (vesting period) для закреплённых за ними акций. Благодаря этому ценные бумаги перейдут в их полное владение раньше срока, и они смогут их продать при желании.

Также сообщается, что с момента своего основания в 2016 году Groq привлёк около $3,3 млрд венчурного капитала. В число его инвесторов вошли Social Capital, Disruptive, BlackRock, Neuberger Berman, Deutsche Telekom Capital Partners, Samsung, 1789 Capital, Cisco, D1, Cleo Capital, Altimeter, Firestreak Ventures, Conversion Capital и Modi Venture. Кроме того, известно, что Groq ни разу не проводил вторичный тендер, то есть у него не было случаев, когда не были достигнуты намеченные цели по финансированию.

