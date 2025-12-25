NVIDIA приобретёт активы Groq, своего конкурента в области ИИ-ускорителей, за $20 млрд, передаёт CNBC. Сама Groq заявила, что «заключила неисключительное лицензионное соглашение с NVIDIA на технологии инференса» и что основатель и генеральный директор Groq Джонатан Росс (Jonathan Ross), а также президент компании Санни Мадра (Sunny Madra) и другие высокопоставленные сотрудники «присоединятся к NVIDIA, чтобы помочь продвижению и масштабированию лицензированной технологии». При этом Groq продолжит свою деятельность как независимая компания под руководством Саймона Эдвардса (Simon Edwards).

Финансовый директор Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) отказалась комментировать сделку. По-видимому, речь фактически идёт о поглощении Groq, а столь необычная форма сделки выбрана, по примеру других, в попытке снизить внимание к ней регулирующих органов. Стоимость сделки официально не называется, однако Алекс Дэвис (Alex Davis), глава Disruptive, которая инвестировала в Groq более $500 млн, называет сумму в $20 млрд, причём «живыми» деньгами. Дэвис сообщил CNBC, что NVIDIA получит все активы Groq, за исключением её облачного бизнеса. Groq заявила, что «GroqCloud продолжит работать без перебоев».

В электронном письме сотрудникам, полученном CNBC, глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что сделка расширит возможности NVIDIA: «Мы планируем интегрировать ускорители Groq в архитектуру NVIDIA AI Factory, расширив платформу для обслуживания ещё более широкого спектра задач инференса и рабочих нагрузок в реальном времени». Хуанг добавил: «Хотя мы пополняем наши ряды талантливыми сотрудниками и лицензируем интеллектуальную собственность Groq, мы не приобретаем Groq как компанию».

Эта сделка является крупнейшей покупкой NVIDIA за всю историю. До этого самой крупной сделкой была покупка Mellanox почти за $7 млрд в 2019 году. В конце октября у NVIDIA было $60,6 млрд наличных средств и краткосрочных инвестиций, что на $13,3 млрд больше, чем в начале 2023 года. По схожей с Groq схеме была организована и сделка c Enfabrica, в рамках которой NVIDIA заплатила $900 млн деньгами и акциями за лицензирование технологий и переход главы Enfabrica Рочана Санкара (Rochan Sankar) и других ключевых в NVIDIA.

Всего три месяца назад Groq, основанная в 2016 году разработчиками ИИ-ускорителей Google TPU, привлекла $750 млн при оценке примерно в $6,9 млрд. Раунд возглавила Disruptive, к которой присоединились Blackrock, Neuberger Berman, Deutsche Telekom Capital Partners, Samsung, Cisco, D1, Altimeter, 1789 Capital и Infinitum. Повлияло ли на решение NVIDIA слухи о намерении Intel купить разработчика ИИ-ускорителей для инференса SambaNova, который наряду с Cerebras является одним из немногих стартапов, способных составить хоть какую-то серьёзную конкуренцию NVIDIA, не уточняется.

Сама Groq планировала достичь выручки в $500 млн в этом году. По словам Дэвиса, компания не планировала продажу, когда к ней обратилась NVIDIA. В сентябре NVIDIA объявила о намерении вложить $5 млрд в Intel, а также инвестировать до $100 млрд в OpenAI. Впрочем, последняя сделка носит циклический характер и пока далеко не продвинулась.

