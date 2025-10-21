Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq

IBM и Groq объявили о стратегическом партнёрстве с целью предоставления клиентам возможностей высокоскоростного ИИ-инференса по доступной цене путём объединения watsonx Orchestrate от IBM с аппаратными решениями Groq, что позволит ускорить развёртывание агентных систем ИИ. В рамках партнёрства Groq и IBM планируют интегрировать и усовершенствовать технологию Red Hat vLLM с архитектурой LPU Groq.

Ожидается, что совместное решение позволит клиентам использовать возможности watsonx Orchestrate привычным образом и с привычными инструментам в инференс-платформе GroqCloud, предоставляющей разработчикам доступ к высокоскоростной и недорогой обработке LLM. Эта интеграция позволит удовлетворить ключевые потребности разработчиков ИИ-решений, включая оркестрацию инференса, балансировку нагрузки и аппаратное ускорение, что в конечном итоге оптимизирует сам процесс инференса. Также планируется поддержка моделей IBM Granite в GroqCloud для клиентов IBM.

IBM отметила, что предприятия при переводе ИИ-агентов из пилотной версии в промышленную эксплуатацию продолжают сталкиваться с проблемами обеспечения скорости, стоимости и надёжности. Партнёрство IBM и Groq позволяет объединить скорость инференса Groq, экономическую эффективность и доступ к новейшим open source моделям с оркестрацией агентского ИИ IBM, предоставляя клиентам инфраструктуру, необходимую для их масштабирования, говорит компания.

IBM сообщила, что LPU обеспечивают минимум в пять раз более быстрый и экономичный инференс, чем системы на ускорителях конкурентов, имея, по всей видимости, в виду NVIDIA. Это позволяет обеспечить стабильно низкую задержку и производительность при масштабировании нагрузок, что особенно важно для ИИ-агентов в регулируемых отраслях. В качестве примера IBM привела деятельность клиентов из сферы здравоохранения, которые одновременно получают тысячи сложных вопросов пациентов. Благодаря Groq ИИ-агенты IBM смогут анализировать информацию в режиме реального времени и мгновенно предоставлять точные ответы, позволяя организациям в этой сфере принимать более оперативные и обоснованные решения.

В нерегулируемых отраслях клиенты IBM с помощью платформы GroqCloud смогут ускорить работу ИИ-агентов и повысить автоматизацию кадровых процессов и производительность сотрудников. IBM объявила, что сразу же предоставит клиентам доступ к возможностям GroqCloud, а совместные с Groq команды сосредоточатся на предоставлении заказчикам IBM следующих возможностей:

высокоскоростной и высокопроизводительный инференс;

развёртывание ИИ с акцентом на безопасность и конфиденциальность, разработанное для соответствия самым строгим нормативным требованиям и требованиям;

интеграцию с агентским продуктом IBM — платформой watsonx Orchestrate, обеспечивающей клиентам гибкость в применении специализированных шаблонов агентских алгоритмов, адаптированных к различным сценариям использования.

Groq привлекла инвестиции в размере $1,8 млрд, включая раунд финансирования на сумму $750 млн в прошлом месяце с оценкой в $6,9 млрд. В числе её инвесторов — Cisco и Samsung. Также Groq сотрудничает с саудовской Aramco Digital. По данным WSJ, компания развернула в этом году 12 ЦОД и намерена развернуть как минимум ещё 12 в 2026 году. В 2024 году Groq сменила модель работы — с тех пор она больше не продаёт свои ИИ-ускорители, предлагая вместо этого создание ЦОД или облака.

