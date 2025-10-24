Инвесторы остались недовольны замедлением роста выручки от ПО IBM — акции упали, несмотря на рост показателей

 
Корпорация IBM опубликовала финансовые результаты за III квартал 2025 года, завершившийся 30 сентября, которые превзошли ожидания Уолл-стрит, и повысила свой прогноз в связи с благоприятными условиями для развития ИИ-технологий. Однако акции компании упали на 5 %, поскольку инвесторы остались недовольны замедлением роста выручки от продаж в ключевом сегменте облачного ПО, пишет Reuters,

Выручка IBM выросла за отчётный период год к году на 9 % до $16,33 млрд, что выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, равного $16,09 млрд. Скорректированная прибыль (Non-GAAP) на акцию равняется $2,65 при целевом показателе аналитиков от LSEG в размере $2,45 на акцию. Чистая прибыль (GAAP) за квартал составила $1,74 млрд, тогда как годом ранее у компании были убытки в $330 млн, обусловленные пенсионными выплатами в размере $2,7 млрд.

Глава IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) охарактеризовал минувший квартал как успешный: благодаря росту показателей во всех сегментах компания превзошла прогнозы экспертов по выручке, прибыли и свободному денежному потоку. «Клиенты по всему миру продолжают использовать наши технологии и экспертные знания для повышения производительности своих операций и создания реальной бизнес-ценности с помощью ИИ», — отметил он. Кришна сообщил, что портфель заказов компании в сфере ИИ, объединяющий бронирование с фактическими продажами различных продуктов и услуг на базе ИИ, вырос по сравнению с предыдущим кварталом на $7,5 млрд, превысив $9,5 млрд.

Источник изображения: IBM

Выручка IBM от разработки ПО выросла год к году на 10 % до $7,21 млрд, что соответствует прогнозу StreetAccount. При этом выручка в категории гибридного облачного ПО, включающей Red Hat, увеличилась на 14 %, тогда как в предыдущем квартале её рост составил 16 %. Замедление роста выручки стало поводом для недовольства инвесторов. Кришна заверил аналитиков в ходе телефонной конференции, что подразделение гибридного облака вернется к росту в среднем на 15 % или близко к этому уровню к началу 2026 года.

«Замедление роста выручки и продаж Red Hat… разочарует тех, кто надеялся на ускорение роста в этом высокорентабельном сегменте», — заявил Майкл Эшли Шульман (Michael Ashley Schulman), директор по инвестициям Running Point Capital. Как пишет SiliconANGLE, с его мнением совпало мнение аналитика Evercore ISI Амита Дарьянани (Amit Daryanani) и аналитика Jeffries Брента Тилла (Brent Thill), который в своей записке для инвесторов сообщил, что перспективы софтверного бизнеса IBM в значительной степени зависят от того, сможет ли Red Hat найти способ возобновить рост: «Ускорение роста бизнеса IBM в сфере ПО в ближайшие несколько кварталов будет зависеть от динамики развития Red Hat, которая остаётся краеугольным камнем стратегии роста IBM в сфере ПО, и руководство подтверждает уверенность в сохранении роста на уровне около 15 %».

Источник изображения: IBM

Выручка подразделения по автоматизации увеличилась год к году на 24 %, выручка подразделения по обработке данных и ИИ — на 8 %. Выручка от обработки транзакций снизилась на 1 % год к году. Выручка от консалтинговых услуг составила $5,3 млрд, превысив прогноз Уолл-стрит в $5,24 млрд.

В сегменте инфраструктуры выручка увеличилась на 17 % до $3,56 млрд. При этом продажи мейнфреймов IBM Z выросли на 61 %. Новый мейнфрейм z17, ориентированный на ИИ, широко используется в финансовой отрасли, позволяя поддерживать строгие правила хранения и шифрования данных в процессе внедрения ИИ-технологий, сообщил агентству Reuters финансовый директор IBM Джим Кавано (Jim Kavanaugh). ИИ также внёс свой вклад в рост выручки, поскольку, как отметил Кришна, СХД являются ключевой частью ИИ-инфраструктуры, поэтому у IBM их активно покупают, пишет The Register.

IBM повысила свой прогноз выручки и заявила, что теперь ожидает её роста «более чем» на 5 % по сравнению с «как минимум» 5 %, ожидавшимся ранее. Также ожидается, что свободный денежный поток за год составит $14 млрд, что выше прогноза в $13,5 млрд, сделанного в предыдущем квартале.

Источник изображения: IBM

Кришна cообщил, что IBM сотрудничает с гиперскейлерами, а также является одним из крупных клиентов CoreWeave. «Мы также часто используем инфраструктуру AWS, Azure и GCP, — сказал он. — У нас есть прекрасная возможность выполнять как консалтинговые проекты, так и развёртывать наше ПО на этих инфраструктурах для наших клиентов».

Он рассказал, что один из «очень крупных клиентов в сфере медицинского страхования» предпочитает не использовать публичное облако, «но его вполне устраивает возможность использовать частные инстансы в облаке и разворачивать там модели, разворачивать там наши программные стеки и добиваться роста. Поэтому мы, как правило, так и поступаем». По мнению The Register, это свидетельствует в пользу того, что IBM не собирается закупать ускорители в больших количествах или состязаться с гиперскейлерами в объёме капвложений, предпочитая брать вычислительные мощности в аренду.

