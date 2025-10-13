IBM представила ускоритель Spyre Accelerator для ИИ-инференса

Корпорация IBM объявила о том, что с конца текущего месяца специализированные ИИ-ускорители Spyre Accelerator станут доступны в составе серверов z17 и LinuxONE 5. А в начале декабря такими картами начнут комплектоваться системы POWER11.

О подготовке Spyre Accelerator стало известно в августе прошлого года. Это детище исследовательского подразделения IBM Research. Ускоритель ориентирован на задачи инференса с низкой задержкой. В частности, устройство подходит для работы с генеративными приложениями и ИИ-агентами.

Изделие представляет собой плату расширения с интерфейсом PCIe 5.0 x16, в состав которой входит нейропроцессор IBM с 32 ядрами. Кроме того, есть 128 Гбайт памяти LPDDR5. Ускоритель насчитывает в общей сложности 25,6 млрд транзисторов; при производстве применяется 5-нм технология. Заявленное энергопотребление находится на уровне 75 Вт.

IBM отмечает, что при использовании традиционных CPU и GPU для решения ресурсоёмких задач в области ИИ возникают сложности с масштабированием и эффективностью. Изделия Spyre Accelerator проектировались с тем, чтобы помочь в устранении указанных недостатков. При необходимости можно объединить до 16 плат в кластер в системе POWER11 и до 48 плат в составе z17. Вкупе с процессорами Telum II, которые лежат в основе z17 и LinuxONE 5, компании смогут одновременно запускать несколько ИИ-моделей. При этом возможен локальный инференс, что минимизирует обращения к сторонним сервисам: это сокращает задержки и способствует повышению безопасности.

В качестве потенциальных заказчиков Spyre Accelerator называются финансовые организации, предприятия розничной торговли, государственные структуры, учреждения из сферы здравоохранения, промышленные предприятия и пр.

