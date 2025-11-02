Intel интересуется покупкой разработчика ИИ-ускорителей SambaNova Systems, в которого инвестировал сам Лип-Бу Тан

Корпорация Intel, по сообщению Bloomberg, ведёт предварительные переговоры о покупке стартапа SambaNova Systems, специализирующегося на разработке ИИ-ускорителей. Сделка теоретически позволит Intel укрепить конкурентное положение по отношению к NVIDIA. SambaNova основана в 2017 году профессорами Стэнфордского университета (Stanford University) в США. Компания занимается созданием ускорителей RDU (Reconfigurable Dataflow Unit) для работы с большими языковыми моделями (LLM) и инференса.

С момента своего появления SambaNova привлекла более $1,1 млрд от GV, Intel Capital, BlackRock, SoftBank Vision Fund и др. В 2021 году стартап был оценён в $1,1 млрд. Однако в последнее время компания столкнулась со сложностями: ей не удалось провести очередной раунд финансирования, а рыночная стоимость пошла на спад. Весной нынешнего года SambaNova сократила численность персонала на 15 %, уволив 77 из 500 сотрудников. Тогда говорилось, что компания намерена переориентироваться на предоставление облачного ИИ-инференса. А недавно стало известно, что SambaNova изучает возможность продажи бизнеса.

По сведения Bloomberg, к SambaNova присматривается Intel. Уточняется, что переговоры находятся на начальной стадии, поэтому сделка может не состояться. Кроме того, не исключатся вероятность появления другого покупателя. Представитель SambaNova, не вдаваясь в детали, заявил, что компания «ищет стратегические возможности, которые соответствуют её миссии и интересам акционеров». В Intel от комментариев отказались.

Нужно отметить, что нынешний генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) одновременно является председателем правления SambaNova. Его венчурная компания Walden International была одним из первых инвесторов SambaNova, возглавив раунд финансирования Series A на сумму $56 млн в 2018 году. Таким образом, для Тана компания SambaNova — это хорошо знакомый бизнес.

Для самой Intel попытки закрепиться на рынке «большого» ИИ оказались не слишком успешными. Приобретение Nervana (Lake Crest/Knights Crest) закончилось полным провалом, а создававшиеся в то же время собственные Xeon Phi компания в итоге забросила. Продажи ускорителей поглощённой когда-то Habana оставляют желать лучшего, так что сейчас компания, по-видимому, пытается хоть как-то сбыть их остатки. Собственные Ponte Vecchio (Intel Max) компания так же оставила без поддержки, Falcon Shores она решила никому не продавать, а будущее Jaguar Shores не известно.

