Самим пригодится: Intel передумала выделять сетевой бизнес в отдельную компанию

Корпорация Intel, по сообщению ресурса CRN, отказалась от планов по выделению подразделения сетевых продуктов Network and Edge Group (NEX) в отдельную структуру. В компании пришли к выводу, что сохранение данной группы обеспечит более тесную интеграцию между микрочипами, ПО и системными решениями.

О том, что Intel рассматривает возможность отделения бизнеса NEX, стало известно в июле нынешнего года. Тогда сообщалось, что данная мера приведёт к созданию новой независимой организации, ориентированной «исключительно на разработку передовых кремниевых решений для критически важных коммуникаций, корпоративных сетей и инфраструктуры Ethernet». Предполагалось, что отделение NEX поможет оптимизировать операции и стабилизировать финансовое положение.

Однако за последние месяцы Intel смогла заключить ряд важных соглашений, которые позволят корпорации укрепить рыночные позиции. В частности, в августе был подписан договор с администрацией США, в рамках которого американские власти приобретут 9,9 % долю в Intel в обмен на инвестиции в размере $8,9 млрд. Примерно тогда же японская холдинговая компания SoftBank Group сообщила о намерении потратить $2 млрд на покупку акций Intel. А в сентябре было объявлено о том, что NVIDIA инвестирует в Intel $5 млрд: последняя в рамках данного партнёрства разработает кастомные серверные x86-процессоры для ИИ-платформ NVIDIA.

В результате, менее чем за полгода Intel смогла привлечь почти $16 млрд. Как отметил финансовый директор корпорации Дэйв Цинснер (Dave Zinsner), это позволило значительно улучшить положение, и необходимость в продаже активов NEX, по сути, отпала. В Intel подчеркивают, что после тщательного анализа возможных вариантов корпорация приняла решение сохранить сетевой бизнес. Это, как утверждается, позволит расширить возможности в сферах ИИ, дата-центров и периферийных вычислений.

