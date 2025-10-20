Экономичный гибрид: Intel объединила ускорители Gaudi 3 и NVIDIA B200 в одной ИИ-платформе

Корпорация Intel показала гибридную стоечную систему Устройство объединяет посредством Ethernet массивы ускорителей Gaudi3 и NVIDIA B200.

Платформа Gaudi3 Rack Scale 64 содержит до 16 вычислительных узлов. Каждый из них оснащён двумя неназванными процессорами Intel Xeon, четырьмя OAM-ускорителями Intel Gaudi 3 (64 в одном домене), четырьмя 400GbE-адаптерами NVIDIA ConnectX-7 и одним DPU NVIDIA BlueField-3, отмечает SemiAnalysis. Суммарно доступно 8,2 Тбайт HBM2e, а агрегированная пропускная способность составляет 76,8 Тбайт/с. Мощность суперускорителя составляет 120 кВт. Кроме того, задействованы 12 коммутаторов на чипах Broadcom Tomahawk 5 (51,2 Тбит/с). Для масштабирования и связи с другими узлами, в том числе NVIDIA, используется именно Ethernet.

В составе гибридной системы ускорители Intel Gaudi 3 используются на decode-стадии, т.е. для генерации токенов, где важен объём и пропускная способность памяти, тогда как чипы NVIDIA B200 отвечают за prefill-задачи инференса, т.е. за обработку контекста и заполнение KVCache, где важна скорость вычислений. NVIDIA сама стремится к этому же подходу и уже анонсировала соускорители Rubin CPX, которые как раз будут заниматься работой с контекстом в сверхбольших моделях и созданием KV-кеша.

Intel утверждает, что гибридная конфигурация из Gaudi3 и B200 позволяет достичь 1,7-кратного прироста производительности в расчёте на доллар совокупной стоимости владения (TCO) по сравнению с платформами, использующими только B200. Однако, как отмечается, эти заявления пока не подтверждены независимыми тестами. К тому же, программная платформа Gaudi3 отстаёт от платформы NVIDIA и является закрытой. Кроме того, нынешняя архитектура Gaudi приближается к концу своего существования, что ставит под сомнение жизнеспособность предложенной платформы в долгосрочной перспективе.

Для Intel это, возможно, один из немногих шансов продать остатки Gaudi3. Между тем Intel недавно анонсировала GPU-ускоритель Crescent Island, разработанный специально для ИИ-инференса. Решение, в основу которого положена архитектура Xe3P, получит 160 Гбайт памяти LPDDR5X. Массовые поставки будет организованы не ранее 2027 года. Ранее компания отказалась от планов по выпуску Falcon Shores, сосредоточившись на Jaguar Shores. Сейчас же компания начала сворачивать поддержку ускорителей Ponte Vecchio (Intel Max) и Arctic Sound (Flex).

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: