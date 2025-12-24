Biren, один из «четырёх маленьких драконов», планирует привлечь $624 млн благодаря IPO в Гонконге

Шанхайский разработчик ИИ-ускорителей Biren Technology начал формирование книги заявок для своего первичного публичного размещения акций (IPO) в Гонконге, которое пройдёт 2 января, сообщил ресурс South China Morning Post. Компания выставит на продажу 247,7 млн акций по цене от HK$17 до HK$19,60 за акцию, планируя привлечь до HK$4,85 млрд ($624 млн). Biren входит в число китайских «четырёх маленьких драконов» в сегменте GPU — наряду с материковыми Moore Threads Technology, MetaX Integrated Circuits и Enflame Technology.

Для участия в IPO компания привлекла 23 ключевых инвестора, включая крупные компании по управлению активами, отечественные паевые инвестиционные фонды и страховые компании, международные долгосрочные фонды и хедж-фонды, которые согласились инвестировать $372,5 млн в акции и держать их в течение шести месяцев. Qiming Venture Partners, Ping An Group, Lion Global Investors, азиатский хедж-фонд York Capital Management, MY.Alpha Management HK Advisors, подразделение по управлению активами Prudential Eastspring, UBS, Digital China и China Southern Asset Management.

Biren станет первым разработчиком GPU из материкового Китая, вышедшим на биржу в Гонконге. Он присоединится к растущему числу китайских технологических компаний с материка, стремящихся к листингу в Гонконге, в числе которых ИИ-стартап MiniMax, который успешно прошёл слушания по IPO на Гонконгской фондовой бирже в воскресенье, и ИИ-стартап Knowledge Atlas Technology (Zhipu AI), прошедший эту процедуру в минувшую пятницу. IPO Biren проходит на фоне стремительного дебюта её конкурентов Moore Threads Technology и MetaX Integrated Circuits в этом месяце на фондовой бирже в Шанхае, где их акции подскочили на 425 и 693 % соответственно.

Biren начала получать доход от своих ИИ-решений в 2023 году. По данным South China Morning Post, в прошлом году её выручка составила ¥336,8 млн ($47,9 млн), а в I полугодии 2025 года — ¥58,9 млн ($8,4 млн). Несмотря на рост доходов, Biren остается убыточной, поскольку активно инвестирует в исследования и разработки. Компания сообщила, что большую часть средств, полученных от IPO, направит на R&D, а также на коммерциализацию своих решений. Развитие компании притормозили санкции США — Biren лишили доступа к мощностям TSMC.

Аналитики рассматривают проведение IPO Biren как ключевую проверку международного доверия к китайским компаниям, занимающимся выпуском аппаратным обеспечением для ИИ-нагрузок. Агентство Bloomberg привело слова руководителя Barclays Мэтта Томса (Matt Toms): «Китай очень быстро догоняет в войне за чипы. Меня бы не удивило, если бы в 2026 или 2027 году мы стали свидетелями “момента DeepSeek” для чипов, когда Китай начнёт производить недорогие конкурентоспособные чипы».

