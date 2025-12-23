NVIDIA намерена начать поставки в Китай ИИ-чипов H200 к середине февраля

 
Компания NVIDIA заявила китайским клиентам о намерении начать поставки ИИ-ускорителей NVIDIA H200 в середине февраля 2026 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Утверждается, что первые заказы из КНР выполнят из уже имеющихся запасов. По данным источников, объём поставок составит 5–10 тыс. ИИ-модулей, т.е. приблизительно 40–80 тыс. ИИ-ускорителей H200.

Также китайским покупателям якобы объявили о планах нарастить производственные мощности для выпуска таких чипов, заказы на них начнут принимать во II квартале 2026 года. Источники свидетельствуют, что пока Пекин не одобрил ни одной закупки, а расписание поставок может зависеть от решений китайского правительства. В заявлении для Reuters NVIDIA сообщила, что постоянно контролирует цепочку поставок и лицензионные продажи ускорителей H200 в КНР никак не повлияют на продажи клиентам в США.

Это первые официальные партии поставок чипов H200 в Китай после того, как Вашингтон разрешил подобные продажи с пошлиной 25 %. На днях сообщалось, что администрацией США начата межведомственная проверка заявок на получение разрешений на продажу H200 в КНР. H200 не относится к самым передовым моделям. При этом чип входит в линейку Hopper, которая до сих пор широко востребована на рынке ИИ, хотя на смену ей пришли Blackwell и уже готовятся Rubin. Это затрудняет организацию поставок H200, поскольку ресурсы выделены уже на другие решения.

Источник изображения: NVIDIA

Решение США во многом принято из опасений, вызванных активными действиями Китая по развитию собственного производства ИИ-полупроводников. Поскольку китайские ИИ-ускорители пока значительно слабее американских вариантов, разрешение на продажи H200 может замедлить развитие ИИ-технологий КНР. Недавно появилась информация, что китайские власти провели ряд экстренных совещаний в начале декабря для обсуждения политики в отношении закупок и производства полупроводников в новых условиях. Рассматривается возможность разрешения поставок в Китай, но при этом не исключается обязательная покупка китайскими клиентами нескольких чипов «домашнего» производства на каждый купленный H200.

Для китайских IT-гигантов вроде Alibaba Group и ByteDance, выразивших заинтересованность в покупке H200, вариант будет значительно более привлекательным, чем поставки «ослабленных» для Китая ускорителей H20, продававшихся ранее. Модель H200 приблизительно в шесть раз более производительна и искусственному ухудшению не подвергалась.

