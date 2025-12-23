NVIDIA намерена начать поставки в Китай ИИ-чипов H200 к середине февраля

Компания NVIDIA заявила китайским клиентам о намерении начать поставки ИИ-ускорителей NVIDIA H200 в середине февраля 2026 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Утверждается, что первые заказы из КНР выполнят из уже имеющихся запасов. По данным источников, объём поставок составит 5–10 тыс. ИИ-модулей, т.е. приблизительно 40–80 тыс. ИИ-ускорителей H200.

Также китайским покупателям якобы объявили о планах нарастить производственные мощности для выпуска таких чипов, заказы на них начнут принимать во II квартале 2026 года. Источники свидетельствуют, что пока Пекин не одобрил ни одной закупки, а расписание поставок может зависеть от решений китайского правительства. В заявлении для Reuters NVIDIA сообщила, что постоянно контролирует цепочку поставок и лицензионные продажи ускорителей H200 в КНР никак не повлияют на продажи клиентам в США.

Это первые официальные партии поставок чипов H200 в Китай после того, как Вашингтон разрешил подобные продажи с пошлиной 25 %. На днях сообщалось, что администрацией США начата межведомственная проверка заявок на получение разрешений на продажу H200 в КНР. H200 не относится к самым передовым моделям. При этом чип входит в линейку Hopper, которая до сих пор широко востребована на рынке ИИ, хотя на смену ей пришли Blackwell и уже готовятся Rubin. Это затрудняет организацию поставок H200, поскольку ресурсы выделены уже на другие решения.

Решение США во многом принято из опасений, вызванных активными действиями Китая по развитию собственного производства ИИ-полупроводников. Поскольку китайские ИИ-ускорители пока значительно слабее американских вариантов, разрешение на продажи H200 может замедлить развитие ИИ-технологий КНР. Недавно появилась информация, что китайские власти провели ряд экстренных совещаний в начале декабря для обсуждения политики в отношении закупок и производства полупроводников в новых условиях. Рассматривается возможность разрешения поставок в Китай, но при этом не исключается обязательная покупка китайскими клиентами нескольких чипов «домашнего» производства на каждый купленный H200.

Для китайских IT-гигантов вроде Alibaba Group и ByteDance, выразивших заинтересованность в покупке H200, вариант будет значительно более привлекательным, чем поставки «ослабленных» для Китая ускорителей H20, продававшихся ранее. Модель H200 приблизительно в шесть раз более производительна и искусственному ухудшению не подвергалась.

