Конец неопределённости: Пекин одобрил импорт NVIDIA H200

Китайские власти начали выдавать разрешения на импорт в страну ИИ-ускорителей NVIDIA H200. Это положит конец неопределённости, царившей после того, как поставки второго по производительности чипа NVIDIA в Поднебесную одобрили представители американских властей, сообщает гонконгская SCMP.

Первая партия, как сообщают источники, поступит местным техногигантам, остро нуждающимся в передовых ускорителях. Впрочем, ожидается, что поддерживаемые государством компании вроде телеком-операторов, смогут покупать такие чипы только под жёстким контролем. Пока одобрены поставки более 400 тыс. ускорителей компаниям ByteDance, Alibaba Group Holding и Tencent Holdings, прочие бизнесы продолжают ожидать получения разрешений. В самой NVIDIA новости не комментируют.

Это важные изменения китайской политики после того, как Пекин временно придержал поставки H200 ранее в январе 2026 года уже после того, как Вашингтон одобрил экспорт. Это отражает желание китайских властей сохранить баланс между необходимостью покупать передовые ИИ-чипы и стремлением добиться самодостаточности в этой сфере.

По мнению экспертов, неограниченный доступ к закупкам чипов NVIDIA нанёс бы удар местной китайской индустрии ИИ-полупроводников. Поэтому регуляторам необходимо установить некоторые рамки для ограничения доли использования ИИ-ускорителей иностранного производства и управления спросом. Ранее допускалось, что китайские компании обяжут закупать определённое количество чипов местного производства при покупке H200 у NVIDIA.

По мнению экспертов Национального университета Сингапура, одобрение Пекином импорта H200 вызвано стратегическими мотивами — это обеспечит дальнейшее ускоренное развитие китайских ИИ-технологий. Стоит отметить, что разрешение на поставки H200 довольно прохладно принято многочисленными политическими и бизнес-группами в США. Например, глава компании Anthropic сравнил такие продажи с поставками ядерного оружия Северной Корее.

