На просвет не видно, чьё: кабели с иностранным оптоволокном предложено временно считать российскими

Минпромторг РФ выступил с предложением отложить обязательное использование российского оптоволокна в кабелях ВОЛС на два года, сообщает «Коммерсантъ». В ПП №719 указаны параметры, при которых продукция признаётся российской. В этом случае производители могут включать её в реестр Минпромторга, что, например, позволяет участвовать в государственных закупках. Требование подтверждать отечественное происхождение оптоволокна министерство предложило перенести на 2028 год.

Предлагается считать с 1 июня 2026 года российским кабель, выпущенный в стране из иностранного оптоволокна. Утверждается, что единственный в ЕАЭС завод по выпуску оптоволокна «Оптиковолоконные системы» (ОВС) в Мордовии приостановил производство в результате повреждения оборудования, а запасы на складах подходят к концу. Восстановление производства вероятно в декабре 2027 года. Не исключено, что к 2028 году потребности рынка удовлетворить отечественным волокном в полной мере не удастся.

По данным «Коммерсанта», новый проект постановления способен расширить количество предприятий, которые могут подтвердить российское происхождение продукции для включения в реестр. По данным ассоциации «Электрокабель», пока существующее требование об обязательном использовании российского оптоволокна невыполнимо и сейчас оно блокирует закупки оптоволоконных кабелей для критически важных систем связи, энергетического комплекса и др.

До приостановки производства, по некоторым оценкам, доля продукции ОВС на российском рынке составляла порядка 30-40 %, общие мощности компании обеспечивали выпуск 4 млн км оптоволокна в год, хотя стране требуется не менее 20 млн км. По имеющимся данным, оптоволокно зарубежного, преимущественно китайского, производства уже кратно подорожало в последнее время.

По словам экспертов, современный объём потребления оптоволокна в России в рыночных целях составляет около 15 млн км ежегодно, из них на выпуск кабелей уходит около 2 млн км. В случае, если отсрочка будет одобрена, заводы смогут продолжить своевременный выпуск кабелей и обеспечат выполнение программы госзакупок, но решение носит временный характер и «фиксирует» зависимость страны от импорта до 2028 года.

