МГТУ им. Н. Э. Баумана запустил производство специального оптического волокна

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана сообщил о запуске на территории вуза производственной площадки по серийному выпуску специального оптического волокна — ключевого материала для сенсорных, лазерных и высокоточных измерительных систем.

Специализированное оборудование для производства оптического волокна размещено в корпусе «Квантум-парк». Ключевым элементом комплекса является башня вытяжки — вертикальная установка высотой 15 метров, в которой преформа нагревается до температуры размягчения, после чего вытягивается в волокно толщиной до сотен микрон. В процессе контролируются температура, скорость вытяжки, геометрия волокна и параметры защитного покрытия. В вытяжной системе МГТУ им. Н. Э. Баумана задействованы автоматизированные системы управления, обеспечивающие стабильность параметров и высокую точность изготовления продукции.

Пусконаладочные работы по запуску производственной площадки были выполнены при участии специалистов Института радиотехники и электроники РАН им. В. А. Котельникова, что обеспечило формирование необходимых компетенций для создания отечественных аппаратных и программных решений в волоконно-оптической области. Что касается размещённой в Бауманке вытяжной системы, то она, по заверениям конструкторов и разработчиков, по техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам.

Специальное оптическое волокно в коммерческих объёмах сегодня производят лишь несколько российских организаций. Появление собственной башни вытяжки в МГТУ им. Н. Э. Баумана позволит ежегодно выпускать несколько тысяч километров специального волокна, говорится в заявлении пресс-службы технического университета.

