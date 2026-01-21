Глава Anthropic: продажа H200 в Китай равнозначна поставкам ядерного оружия Северной Корее

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) недоволен тем, что США разрешили NVIDIA продавать китайским компаниям передовые ИИ-ускорители. Он сравнил это решение с раздачей ядерного оружия противникам, сообщает The Register. По словам Амодея, выступившего на Международном экономическом форуме в Давосе, руководители китайских компаний заявляют, что эмбарго на поставку американских чипов сдерживает их развитие. Он заявил, что продавать эти чипы — большая ошибка.

Ранее США разрешили поставки ускорителей NVIDIA H200 китайским покупателям с пошлиной 25 %. Теперь слово за китайскими властями, которым ещё предстоит разрешить такие сделки. Anthropic желает, чтобы экспорт ИИ-технологий, наоборот, ужесточился — это заметно контрастирует с позициями NVIDIA и AMD, которые предупреждают, что запреты на экспорт только способствуют развитию ИИ-технологий в КНР. При этом на Китай приходится около половины исследователей в области искусственного интеллекта.

Ранее Anthropic утверждала, что США и так лидируют в сфере ИИ-полупроводников, а экспортный контроль, на фоне того, что вычислительные мощности чипов удваиваются каждые два года, замедляет развитие Китая и укрепляет лидерство США. Компания уверена, что США на годы опережают Китай в способности выпускать передовые чипы. Доступ к американским разработкам позволит китайским создателям ПО вроде DeepSeek оказаться в лучшей позиции для конкуренции с Западом.

При этом, как сообщает The Register, многие из наиболее производительных китайских LLM относятся к open source, поэтому их может использовать любой желающий, не опасаясь того, что данные его компании попадут в обучающий датасет, тогда как LLM американских компаний в основном «скрыты» за API, а сами компании расплывчато обещают не использовать пользовательские данные для обучения своих ИИ. При этом суды полны исков пользователей, связанных с нарушением прав на интеллектуальную собственность.

Слова Амодеи о том, что китайские разработчики LLM угрожают американскому бизнесу, слегка сгущают краски, но всё может действительно измениться, если китайские компании смогут импортировать передовые ускорители из США. Пока же, по словам бизнесмена, ИИ из КНР производителен только «на бумаге», а системы якобы специально оптимизируют для бенчмарков. Так или иначе, корпоративные пользователи действительно имеют немного вариантов, если желают получить доступ к хорошим открытым моделям — они в основном из Китая.

Сама Anthropic называет главными конкурентами не стартапы из КНР, а OpenAI, Google и, чуть реже, другие американские компании. Anthropic пока не выкладывала ни одну из своих флагманских моделей в открытый доступ, но участвовала в нескольких совместных проектах с избранными клиентами, самым значимым из которых является AWS.

Амодеи подчеркнул, что его продукты почти ни разу не проиграли в борьбе за контракт ИИ-модели из Поднебесной. Ключевое слово — «почти». Это означает, что китайским разработчикам всё-таки удавалось одержать верх не смотря на сложную ситуацию, в которой они находятся из-за экспортных ограничений.

Компания последовательно критикует инициативы, способные обеспечить сотрудничество Запада с Китаем и даже не приветствует взаимодействие с другими мировыми игроками. Так, летом 2025 года сообщалось, что она намерена привлечь инвестиции с Ближнего Востока, но только потому, что избежать работы с регионом не удастся. В 2024 году Anthropic даже отказалась от инвестиций из Саудовской Аравии по соображениям «национальной безопасности».

