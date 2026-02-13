Anthropic закрыла раунд финансирования на $30 млрд, подняв капитализацию до $380 млрд

Всего через полгода после закрытия раунда инвестиций на $13 млрд, Anthropic PBC анонсировала привлечение ещё $30 млрд. В общей сложности оценка капитализации компании составила $380 млрд, сообщает Silicon Angle.

Новый раунд возглавили сингапурский суверенный фонд Government of Singapore Investment Corporation (GIC) и Coatue. К ним присоединились более 30 других структур, включая NVIDIA и Microsoft. В ноябре 2025 года эти два техногиганта обязались совместно инвестировать до $15 млрд в Anthropic, и отчасти выполнили своё обещание в ходе нового раунда привлечения средств. Помимо прочих, по данным CNBC, приняла участие и государственная компания MGX из ОАЭ, хотя в целом Anthropic относится к партнёрству с Ближним Востоком скорее негативно.

Anthropic заявляет, что годовая регулярная выручка компании (ARR) достигла $14 млрд в результате того, что продажи в течение трёх последних лет каждый год росли на порядок. Драйвером этого роста отчасти выступил спрос со стороны крупных компаний. По данным Anthropic, более 500 клиентов платят не менее $1 млн ежегодно за её продукты. ИИ-ассистент Claude Code, представленный Anthropic в прошлом году и призванный помогать разработчикам ПО, также стал важным драйвером роста бизнеса компании. ARR для него удвоился с начала года, составив $2,5 млрд. На корпоративных клиентов приходится более половины этой суммы.

На прошлой неделе Anthropic обновила ассистента, добавив функцию «агентных команд» (agent teams), распределяющую сложные задачи по программированию между многочисленными инстансами Claude Code, работающими параллельно, что позволяет решать вопросы намного быстрее, чем при последовательном выполнении. Это — часть более обширного обновления, основным событием которого стала премьера Claude Opus 4.6. Новейшая версия флагманской ИИ-модели Anthropic может обрабатывать до миллиона токенов за раз. Это означает, что Claude Code, имеющий «под капотом» Claude Opus 4.6, может анализировать до 75 тыс. строк разом.

Claude Opus 4.6 также лучше предшествующей модели при выполнении других задач. Модель поставила новый рекорд в бенчмарке GDPval-AA, затрагивающем сферы применения вроде финансов, производства и юриспруденции. Дополнительно модель опередила соперниц в отдельном бенчмарке, который оценивает возможность ИИ-агентов проводить исследования.

В компании заявляют, что новые средства потратят на финансирование проектов разработки новых моделей. Часть капитала пойдёт на «расширение инфраструктуры», вероятно — на проект строительства ЦОД за $50 млрд, анонсированный в 2025 году. Первые объекты должны заработать в Техасе и Нью-Йорке в 2026 году. Компания строит дата-центры при сотрудничестве с Fluistack. Разработчик также взаимодействует с AWS в расширении инфраструктуры. В прошлом году AWS открыла кампус ЦОД за $11 млрд, специально построенный для выполнения задач Anthropic.

Стартап также намерен инвестировать в энергетическую инфраструктуру для поддержки строительства ЦОД. Ранее на этой неделе Anthropic обязалась компенсировать расходы, необходимые для модернизации сетей, выделяемых для её ЦОД и не допускать повышения тарифов из-за их строительства. Впрочем, всё это не касается мощностей, арендуемых компанией, а таковых большинство.

Последний раунд позволил привлечь только часть из $50 млрд, которые компания намерена потратить на инфраструктурные проекты. Так что Anthropic потребуется ещё больше денег в обозримом будущем. Быстрый рост компании, вероятно, станет важным элементом при обращении к инвесторам — по слухам, она рассчитывает, что ежегодная регулярная выручка более чем удвоится до $30 млрд к концу года.

