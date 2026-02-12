MGX из ОАЭ готова вложить сотни миллионов долларов в Anthropic, которой потребовались ещё $20 млрд инвестиций

Государственный группа MGX Fund Management Limited (MGX) из ОАЭ ведёт переговоры о том, чтобы присоединиться к новейшему раунду инвестиций в американскую ИИ-компанию Anthropic, сообщает Bloomberg. Компания рассматривает возможность вложить сотни миллионов долларов в Anthropic в рамках раунда финансирования, в ходе которого планируется привлечь $20 млрд, об этом сообщили изданию источники, знакомые с вопросом на условиях сохранения анонимности.

Информация о предложении инвестиций, вероятно, официально появится в ближайшие дни. Впрочем, окончательное решение пока не принято, а масштаб и структура инвестиций ещё могут измениться. Представители MGX и Anthropic слухи пока не комментируют. Anthropic, в меру сил конкурирующая с OpenAI, изначально рассчитывала привлечь $10 млрд, но теперь намерена получить больше средств и довести оценку капитализации до $350 млрд, отчасти благодаря «избыточному» интересу инвесторов.

В ходе последнего раунда финансирования компания получила по $1 млрд от Coatue Management, сингапурской GIC Pte и Iconiq Capital. С тех пор компания считается весьма успешным бизнесом, более чем удвоив темпы роста годовой выручки. Недавно она представила новую версию своей наиболее мощной модели, предназначенной для проведения финансовых исследований, вскоре после её экспансии в сферу юридических услуг произошёл обвал акций традиционных разработчиков профильного ПО.

MGX преуспела в качестве активного инвестора в ИИ и смежные технологии. MGX является одной из компанией, поддерживающих проект Stargate компании OpenAI, а также планы строительства ЦОД французской Mistral AI. В прошлом году MGX и BlackRock приобрели Aligned Data Centers за $40 млрд, это крупнейшая сделка подобного рода на рынке ИИ в 2025 году. В январе 2026 года BlackRock сообщила, что привлекла $12,5 млрд для инвестиционного ИИ-партнёрства, поддерживаемого MGX, Microsoft, NVIDIA и xAI. В том же месяце MGX приобрела 15 % в американской, недавно сформированной части TikTok. Также компания тесно связана с ещё одним инвестором из ОАЭ — ИИ-компанией G42, участвующей в проекте строительства кампуса Stargate в стране и заключившей крупную сделку с Cerebras.

Последний раунд финансирования даст возможность почти удвоить капитализацию Anthropic. Он пройдёт всего через пять месяцев после того, как компания уже привлекла $13 млрд при значительном участии катарского фонда Qatar Investment Authority. Этот раунд стал поворотным моментом для Anthropic. Глава компании Дарио Амодеи (Dario Amodei) попытался объяснить, почему компания оправдывает привлечение ближневосточных денег несмотря на риск обвинения в лицемерии, назвав это необходимым компромиссом. В ходе тура по ближневосточным странам в октябре 2025 года, Амодеи встретился с представителями MGX, чтобы обсудить привлечение дополнительных средств.

