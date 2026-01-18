BlackRock привлекла $12,5 млрд для инвестиций в ИИ-инфраструктуру, но это лишь часть масштабного плана

BlackRock привлекла $12,5 млрд на инвестиции в ИИ-инфраструктуру совместно с Microsoft и MGX, сообщает Datacenter Dynamics. При этом BlackRock намерена в общей сложности привлечь на такие проекты в рамках фонда AIP $30 млрд акционерного капитала и ещё $70 млрд долгового финансирования. В сентябре 2024 года сообщалось, что MGX, Microsoft и BlackRock совместно инвестируют $100 млрд в ИИ-инфраструктуру.

В ходе финансового отчёта за IV квартал 2025 года компания объявила, что сформированный для этих целей фонд Global AI Infrastructure Investment Partnership (AIP), к которому присоединились NVIDIA и xAI, а также Кувейтский фонд благосостояния (KIA), продолжает привлекать значительный капитал, в данном случае речь о $12,5 млрд, полученных благодаря партнёрству AIP с основателями и клиентами. По словам компании, партнёрство «разблокирует» возможности для «многотриллионных» инвестиций.

Ранее фонд приобрёл за $40 млрд оператора ЦОД Aligned Data Center, это крупнейшая покупка такого рода в сфере цифровой инфраструктуры. В ноябре 2025 года Global Infrastructure Partners (GIP), принадлежащая BlackRock, объединилась с ACS для создания предприятия стоимостью €2 млрд ($2,33 млрд) для строительства ЦОД и управления ими. Предприятие будет курировать портфолио проектов цифровой инфраструктуры ACS, состоящее из инициатив по строительству ЦОД в США, Европе, Азии и Австралии, запланированная мощность — 1,7 ГВт.

Ранее Blackeock также инвестировала в занимающуюся системами охлаждения компания Xnrgy, британский строительный бизнес Gravity Edge и разработчика ИИ-чипов Groq. Последний был приобретён NVIDIA за $20 млрд.

