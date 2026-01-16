Moody’s: несмотря на отсутствие явной прибыли, триллионные инвестиции в ИИ-инфраструктуру и не думают прекращаться

Вызванный развитием ИИ бум строительства ЦОД, похоже, не спешит идти на спад. При этом опасения возникновения «пузыря» на рынке и того, что вся «конструкция» рухнет от недостатка инвестиций, не особенно усиливаются, сообщает The Register со ссылкой на аналитику Moody’s. В отчёте Moody’s 2026 Outlook прогнозируется сохранение текущих тенденций. При этом спрос на вычислительные мощности продолжит расти из-за растущих же требований ИИ, облачных площадок и интернет-сервисов.

Согласно имеющимся оценкам, чтобы обеспечить прогнозируемый рост вычислительных мощностей, до конца десятилетия потребуется не менее $3 трлн инвестиций (данные подтверждает JLL), включая расходы на строительство зданий, IT-инфраструктуры и реализацию связанных энергетических проектов, необходимых для обеспечения работы ЦОД. Тем не менее, эксперты обеспокоены ограниченными возможностями электросетей и проблемами со строительством новых ЦОД. Также отмечается, что получение реальных доходов становится «всё важнее в экосистеме ИИ» — это необходимо, чтобы слухи о возможных «пузырях» потеряли остроту.

Поднятые вопросы далеко не новы. В мае 2025 года McKinsey & Company предупреждала, что огромные суммы на ИИ выделяются лишь на основе прогнозов спроса, т.е. всего лишь предположениях, пусть и обоснованных. Агентство прогнозировало, что к 2030 году инвестиции в ИИ ЦОД перевалят за $5 трлн. В MIT полагают, что 95 % корпоративных пользователей всё ещё не получили отдачи от вложений в ИИ, а Moody’s заявляет, что циклические сделки, при которых деньги циркулируют между ограниченным кругом компаний, включая OpenAI и Microsoft, уже пугают инвесторов.

Капитальные затраты шести крупнейших американских игроков — Microsoft, Amazon, Alphabet, Oracle, Meta✴ и CoreWeave — приблизились к $400 млрд в 2025 году и, вероятно, достигнут $500 млрд в 2026-м и $600 млрд в 2027-м. Пика общий объём инвестиций должен достигнуть в 2029 году, после чего в 2030 году вложения начнут сокращаться.

Строительство новых ЦОД обходится всё труднее, во многом из-за ограниченного доступа к электроэнергии на большинстве рынков, не готовых удовлетворить такие скачки спроса. Moody’s отмечает, что в некоторых регионах общественность всё активнее противится строительству ЦОД, опасаясь, что те будут потреблять слишком много электричества и воды, а также повлияют на коммунальные платежи. При этом остаются регионы с «благоприятными законами», которые продолжат привлекать инвестиции. В 2025 году, например, Великобритания объявила о создании «зон роста» ИИ (AI Growth Zones) с упрощением бюрократических формальностей.

По мере того, как растут риски, от застройщиков требуют всё более быстрой реализации проектов, чтобы крупные арендаторы могли как можно быстрее наращивать IT-мощности. Этому мешает дефицит квалифицированных рабочих, строительных материалов и оборудования, из-за чего растут затраты. В отчёте подчёркивается, что некоторые арендаторы уже готовы к рискам, которых раньше старались избежать. Например, речь идёт о доступности электричества и коммунальных услуг и др. факторах.

Moody's подчеркивает риски «круговых сделок» OpenAI, в ходе которых компания заключила соглашения на гигаватты новых мощностей ЦОД и другие активы стоимостью сотни миллиардов долларов. В основном финансирование этих активов зависит от долгосрочных договоров аренды с компаниями уровня Microsoft и Oracle, но растущая роль OpenAI в экосистеме ИИ создаёт нарастающий кредитный риск, зависящий от успеха компании. В своём последнем квартальном отчёте OpenAI сообщила о чистом убытке более $11,5 млрд.

Недавно аналитики DC Byte назвали основные тренды рынка ЦОД в 2026 году: всё больше проектов ЦОД не доходят до стадии строительства, правительства всё активнее влияют на скорость реализации проектов, капитал всё больше расходуется на ранних стадиях реализации проектов, что повышает риски для инвесторов. Кроме того, рост рынка больше не завязан на крупнейшие ИИ-хабы вроде Северной Вирджинии или Сингапура и всё чаще участники рынка отдают предпочтение регионам с более стабильным энергоснабжением и прозрачными нормативами застройки.

