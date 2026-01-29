NVIDIA, Microsoft и Amazon ведут переговоры об инвестициях до $60 млрд в OpenAI

NVIDIA, Microsoft и Amazon ведут переговоры о новых инвестициях в OpenAI. Предполагается, что компании готовы вложить в бизнес партнёра до $60 млрд, сообщает The Information. Как заявляет The Information со ссылкой на «лицо, знакомое с ситуацией», NVIDIA — действующий инвестор, чьи чипы активно используются для работы с ИИ-моделями OpenAI, ведёт переговоры о том, чтобы вложить до $30 млрд.

Microsoft, давно поддерживающая OpenAI, также ведёт переговоры, но готова потратить лишь менее $10 млрд. При этом Amazon (AWS), готовая стать новым инвестором, обсуждает о вложении значительно больше $10 млрд, потенциально — даже более $20 млрд. Сообщается, что OpenAI близка к тому, чтобы получить юридически не обязывающие меморандумы о договорённостях (term sheets) или инвестиционные обязательства от названных компаний. NVIDIA, Microsoft, Amazon и OpenAI пока новости не комментируют. Ранее сообщалось, что SoftBank Group ведёт переговоры об инвестициях дополнительных $30 млрд в OpenAI.

Масштаб инвестиций Amazon может зависеть от отдельных переговоров, предусматривающих возможное расширение сделки по аренде облачных серверов у Amazon компанией OpenAI и заключение коммерческого соглашения о продаже OpenAI своих продуктов — Amazon может оформить корпоративные подписки на ChatGPT.

Сейчас OpenAI пытается бороться с ростом цен на обучение и эксплуатацию своих ИИ-моделей на фоне ужесточающейся конкуренцией с компанией Google и более мелкими игроками. Впрочем, плохо контролируемые инвестиции могут быть весьма опасными. Так, американские банки уже крайне неохотно дают деньги Oracle, из-за уже имеющихся обязательств последней перед OpenAI. На днях сообщалось, что OpenAI готовит крупнейший в своей истории раунд финансирования на $50 млрд при участии инвесторов Ближнего Востока.

