Microsoft превысила прогнозы Уолл-стрит, но её акции упали из-за замедления роста облачных сервисов

 
microsoft microsoft azure openai software ии облако финансы цод

Microsoft объявила результаты за II квартал 2026 финансового года, закончившийся 31 декабря 2025 года. Несмотря на то, что результаты компании превысили прогнозы Уолл-стрит, её акции упали на 7 % на внебиржевых торгах в среду после сообщения о замедлении роста облачных сервисов, пишет ресурс CNBC.

Скорректированная прибыль (Non-GAAP) Microsoft на разводнённую акцию составила $4,14 при объёме продаж в $81,27 млрд, в то время как аналитики, опрошенные LSEG, ожидали $3,97 скорректированной прибыли при выручке в размере $80,27 млрд. Microsoft уточнила, что скорректированная прибыль не включает влияние инвестиций компании в OpenAI.

Согласно отчёту Microsoft, её выручка за второй финансовый квартал выросла на 16,7 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года. Чистая прибыль (GAAP) составила $38,46 млрд или $5,16 на акцию, что на 60 % выше показателя годом ранее в $24,11 млрд или $3,23 на акцию. Валовая маржа компании была самой низкой за три года, составив чуть более 68 %.

Источник изображений: Microsoft

Источник изображений: Microsoft

«Выручка Microsoft Cloud в этом квартале превысила $50 млрд, что отражает высокий спрос на наш портфель услуг», — сообщила Эми Худ (Amy Hood), исполнительный вице-президент и главный финансовый директор Microsoft, добавив, что компания превзошла ожидания по выручке, операционной прибыли и прибыли на акцию.

Выручка Microsoft Cloud выросла на 26 % до $51,5 млрд, а оставшиеся коммерческие обязательства компании по исполнению контрактов, представляющие собой незаработанную выручку и суммы, которые будут признаны в качестве выручки позже, выросли на 110 % до $625 млрд. Это стало возможным благодаря оставшимся коммерческим обязательствам OpenAI перед Microsoft в области облачных сервисов на сумму $250 млрд в течение квартала. Microsoft заявила, что 45 % оставшихся коммерческих обязательств связаны с OpenAI, а оставшаяся часть суммы выросла на 28 %.

«Портфель заказов действительно хорош, но информация о том, что OpenAI составляет 45 % от их портфеля, возвращает нас к вопросу: сможет ли OpenAI достичь этих финансовых целей, чтобы расплатиться с Oracle, Microsoft и многими другими поставщиками?» — задался вопросом аналитик Jefferies Брент Тилл (Brent Thill) в программе Closing Bell Overtime на CNBC.

Остальная часть оставшихся обязательств по коммерческому выполнению контрактов «больше, чем у большинства конкурентов, более диверсифицирована, чем у большинства конкурентов, и, честно говоря, я думаю, что мы очень уверены в этом», — сказала Эми Худ. Она отметила, что Microsoft остаётся «мастштабным поставщиком» для OpenAI.

Microsoft сообщила, что чистые убытки от инвестиций в OpenAI составила $7,58 млрд, или $1,02 на акцию. Компания также отметила, что её прочие доходы во II финансовом квартале составили $9,97 млрд, что обусловлено рекапитализацией OpenAI, пишет ресурс Constellationr.

Сегмент Microsoft Intelligent Cloud, включающий облачную инфраструктуру Azure, принес $32,91 млрд выручки (рост 29 %), что больше консенсус-прогноза StreetAccount в размере $32,40 млрд. Рост Azure и других облачных сервисов составил 39 % по сравнению с 40-% ростом в I финансовом квартале. Аналитики, опрошенные StreetAccount и CNBC, ожидали рост на 39,4 и 38,9 % соответственно.

Выручка в сегменте «Производительность и бизнес-процессы» (Microsoft Productivity and Business Processes) выросла на 16 % до $34,12 млрд, что выше консенсус-прогноза в $33,48 млрд аналитиков, опрошенных StreetAccount. Доход от облачного сервиса Microsoft 365 увеличился на 17 %, от потребительского облачного сервиса Microsoft 365 — на 29 %, от LinkedIn — на 11 %, от Dynamics 365 — на 19 %.

В настоящее время у компании 15 млн коммерческих подписчиков Microsoft 365 Copilot. До этого момента Microsoft не сообщала о количестве пользователей, имеющих доступ к Copilot. У Copilot есть потенциал роста. В настоящее время Microsoft располагает более чем 450 млн платных коммерческих пользователей Microsoft 365.

Сегмент More Personal Computing, включающий Windows, Xbox, Surface и Bing, принес $14,25 млрд выручки (падение год к году на 3 %), что ниже консенсус-прогноза аналитиков StreetAccount в $14,38 млрд.

В отчётном квартале капитальные затраты и финансовая аренда Microsoft составили $37,5 млрд, что на 66 % больше в годичном исчислении и выше прогноза аналитиков, опрошенных Visible Alpha, в $34,31 млрд. Худ сообщила, что примерно две трети из них приходится на краткосрочные активы, такие как GPU и CPU (согласно MarketBeat). Microsoft активно инвестирует в ЦОД для удовлетворения спроса на ИИ и другие облачные вычислительные услуги. Однако компания ожидает снижения капитальных затрат в третьем финансовом квартале, подчеркнул ресурс Investors.

«Мы находимся только на начальных этапах распространения ИИ, и Microsoft уже построила бизнес в сфере ИИ», — заявил генеральный директор Microsoft Сатья Надела (Satya Nadella). «В общей сложности за этот квартал мы добавили почти один гигаватт вычислительных мощностей», — сообщил он во время телефонной конференции. Наделла подчеркнул необходимость создания решений для «гетерогенных и распределённых» рабочих нагрузок ИИ и заявил, что Microsoft оптимизирует свои решения, ориентируясь на «токены на ватт на доллар», что, по его словам, способствует повышению эффективности использования и снижению общей стоимости владения за счет полупроводниковых компонентов, систем и ПО.

Он отметил «50-% увеличение пропускной способности» для рабочих нагрузок инференса OpenAI, обеспечивающих работу Copilot, и сказал, что Microsoft соединила площадки ЦОД через AI WAN, создав, по его словам, «первую в своем роде суперфабрику ИИ» для ЦОД Fairwater.

В III финансовом квартале Microsoft прогнозирует выручку в размере от $80,65 до $81,75 млрд. Средний показатель составил $81,2 млрд, что соответствует консенсус-прогнозу LSEG в $81,19 млрд. Прогноз компании по квартальному росту облачных сервисов Azure составил от 37 до 38 % при консенсус-прогнозе StreetAccount в размере 37,1 %. Ожидаемая операционная маржа компании в III квартале 2026 финансового года равна 45,1 %, что ниже консенсус-прогноза StreetAccount в 45,5 %. Операционные расходы будут включать инвестиции в вычислительные мощности и персонал для ИИ.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам.

Материалы по теме:

Источник:

Постоянный URL: https://servernews.ru/1136029
« Назад к ленте

Комментарии