Microsoft построит в Висконсине третий «самый передовой» ИИ ЦОД в мире по проекту Fairwater

Microsoft получила разрешение на строительство 15 дополнительных дата-центров в кампусе Маунт Плезант (Mount Pleasant, Висконсин), сообщает Datacenter Dynamics. Дополнительные объекты возведут на участке близ существующего кампуса Microsoft Project Fairwater на месте несостоявшегося производства Foxconn. На одном участке планируется построить девять дата-центров, каждый площадью более 53 тыс. м2, на втором — ещё шесть, площадью не менее 52 тыс. м2 каждый.

Строительство ИИ ЦОД началось в 2023 году, изначально планировалось освоить более 127 га земли. В том же году техногигант получил разрешение ещё на 404 га. С тех пор компания скупает землю вокруг. В частности, она купила площадью 64 га за $43 млн в августе 2024 года. В сентябре 2025 года Microsoft сообщила, что намерена вложить в следующие три года в развитие кампуса дополнительные $4 млрд — помимо тех $3,3 млрд, что уже потрачены на Project Fairwater, который сама компания называет самым передовым в мире. Аналогичный ЦОД по проекту Fairwater запущен в Атланте (Джорджия).

Существующая площадка занимает территорию в 127,5 га и вмещает три больших двухэтажныъ здания общей площадью 111 483 м2. Для строительства потребовалось 74,9 км забивных свай глубокого заложения, около 12 тыс. т строительной стали, 193 км подземных кабелей среднего напряжения и 116,8 км трубопроводов для инженерных систем.

Ранее в январе 2026 года компания объявила, что приостановила строительство на территории кампуса, оценивая масштабы и последние изменения технологий, а также то, как это может повлиять на строительство объектов. На тот момент представитель Microsoft заявлял, что нет причин думать, что масштабы или «природа» проекта изменятся. Теперь, судя по всему, концепцию всё же значительно пересмотрели. В Висконсине Microsoft рассматривала строительство дата-центра в Каледонии (Caledonia), но отказалась от проекта всего через несколько недель после его анонса.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: