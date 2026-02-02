Microsoft заключила облачную сделку с Perplexity на $750 млн, но любимым провайдером ИИ-поисковика всё равно останется AWS

ИИ-стартап Perplexity заключил сделку с Microsoft на сумму $750 млн — компания будет использовать ресурсы облачного сервиса Azure. Тем самым она расширяет свой бизнес и более не полагается на единственного облачного партнёра в лице Amazon (AWS), сообщает Bloomberg. Perplexity основана в 2022 году, а после привлечения $200 млн в сентябре 2025 года её стоимость оценивалась в $20 млрд. Одним из значимых инвесторов компании является NVIDIA.

По информации источников издания, соглашение сроком на три года позволит развёртывать ИИ-модели Perplexity с помощью сервиса Microsoft Foundry. Perplexity заявляет, что перенаправлять средства, предназначавшиеся для оплаты услуг AWS, не намерена. AWS останется «предпочтительным поставщиком» облачной инфраструктуры для Perplexity, в ближайшие недели планируется даже расширение этого партнёрства.

На сегодня Perpexity является одним из наиболее высоко оцениваемых ИИ-стартапов, но ему приходится жёстко конкурировать с Google и OpenAI в нише поиска информации в интернете. Кроме того, компания привлекла намного меньше капитала, чем OpenAI и Anthropic, в последнее время активно развивающих инфраструктуру. Крупные бизнесы обычно арендуют доступ к облакам у нескольких провайдеров, получая доступ к уникальным услугам и ограничивая зависимость от единственного поставщика. В эру ИИ это особенно актуально, поскольку приходится экспериментировать с новыми инструментами.

Значительная часть бизнеса Perplrexity построена на платформе AWS и сервисе Amazon Bedrock для доступа к ИИ-моделям Perplexity. В 2023 году компания сообщила о полном переходе на облачные решения Amazon, а последняя называет Perplexity одним из ключевых клиентов в сфере ИИ. Однако недавно компании ввязались в судебную тяжбу. Amazon подала иск против Perplexity, давшей возможность делать покупки на маркетплейсе Amazon с помощью своего ИИ-агента Comet, что создаёт конкуренцию продуктам самой Amazon. Perplexity назвала действия Amazon «угрозой выбору пользователей» и подчеркнула, что компания вложила в AWS «сотни миллионов» долларов.

Что касается Microsoft, сделка позволит укрепить позиции Azure в качестве платформы для создания ИИ-приложений и развёртывания моделей разных поставщиков. Например, Microsoft долгое время эксклюзивно предлагала доступ к моделям OpenAI, а в ноябре заключила аналогичное соглашение с Anthropic. Microsoft объявила, что клиенты рассчитывают на использование нескольких моделей в рамках любой рабочей нагрузки, а компания предлагает «самый широкий выбор моделей» среди крупных поставщиков соответствующих услуг.

Утверждается, что более 1,5 тыс. клиентов Microsoft Foundry прибегают к помощи моделей OpenAI и Anthropic. По данным Microsoft, число клиентов, тратящих в квартал более $1 млн, к концу прошлого года выросло квартал к кварталу на 80 %. Новость о сделке появилась вскоре после публикации квартального финансового отчёта Microsoft. Хотя бизнес растёт и в сегменте облачных вычислений, инвесторы обеспокоены большими капитальными затратами на ИИ-инфраструктуру, а также тем, что значительная часть обязательств компании приходится на единственный бизнес — OpenAI.