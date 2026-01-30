Неооблака «засасывают» ИИ-данные как чёрные дыры, меняя поведение Сети

Компания Backblaze, предоставляющая сервисы облачного хранения, опубликовала доклад Q4 2025 Network Stats, который свидетельствует о росте связанного с искусственным интеллектом трафика в направлении неооблачных провайдеров. Это, как утверждают в компании, свидетельствует о смещении интернет-трендов в сторону оптимизированного для ИИ-задач сетевого поведения, подходящего для масштабного обучения ИИ-моделей и инференса.

Данные IV квартала демонстрируют, что массивные датасеты всё чаще передаются короткими, устойчивыми «импульсами» — активность сосредоточена преимущественно в регионе US-East (США). Наблюдается отклонение от привычного, распределённого характера перемещения интернет-трафика, поскольку теперь «гравитация данных» всё сильнее стягивает в единую конфигурацию хранилища, вычисления и сети.

Backblaze наблюдала рост связанного с неооблачными провайдерами трафика с июля по ноябрь, пиковых значений он достиг в октябре 2025 года. Вместе отмеченные шаблоны поведения позволяют предположить, что движение больших массивов связанных с ИИ данных остаётся «сконцентрированным» и устойчивым.

Согласно данным Backblaze, ИИ-трафик сконцентрирован в регионе US-East, а связанные с ИИ «транзакции» данных концентрируются близ неооблачных вычислительных хабов в Северной Вирджинии, Нью-Йорке и Атланте, что подчёркивает важность наличия каналов связи с низкой задержкой для задач, связанных с обучением моделей.

Нормой становятся потоки информации с «высокой магнитудой» — если раньше трафик передавался, в основном, по принципу «от многих к многим», то теперь речь нередко идёт об устойчивых высокоскоростных соединениях между специализированными системами хранения данных и вычислений. Растут объёмы масштабных миграций данных: трафик, связанный с переносом информации увеличивался с августа по октябрь, что обусловлено передачей больших датасетов по частным ВОЛС.

При этом регион US-West всё ещё имеет критическое значение для пользовательского трафика, пока составляющего большую часть трафика в целом. Там концентрируются точки обмена трафиком, которые позволяют эффективно и с низкой задержкой доставлять контент конечным интернет-пользователям через сети интернет-провайдеров. Как заявляет компания, мало что может изменить сетевое поведение быстрее, чем ИИ. Она и сама предлагает сервис хранения B2 Overdrive, которым пользуются неооблака для работы с LLM.

В сентябре 2025 года сообщалось, что среднегодовой темп роста выручки неооблаков за пять лет составил 82 %, а в октябре того же года появились данные, что Квартальная выручка неооблаков выросла на 200 %, а в 2030 году она достигнет $180 млрд.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: