Nebius увеличила квартальную выручку на 547 %, чуть не дотянув до прогноза Уолл-стрит

Провайдер облачных ИИ-сервисов Nebius (ранее Yandex N.V.) объявил неаудированные финансовые результаты за IV квартал и весь 2025 год, закончившийся 31 декабря 2025 года. Квартальная выручка компании выросла на 547 % до $227,7 млн, что оказалось немного ниже прогноза аналитиков размере $242,79 млн (по данным intellectia.ai). Как отметил ресурс MarketBeat, разница невелика и к тому же компенсируется прогнозом устойчивого роста. Тем не менее, после объявления финансовых результатов акции компании упали на 5 %.

Значительный рост выручки обусловлен высокими показателями в основном облачном бизнесе компании в сфере ИИ благодаря массовому переходу на облачные ИИ-сервисы и контрактам с гиперскейлерами, включая Microsoft и Meta✴. Выручка от основного бизнеса выросла на 802 % до $214 млн. Росту способствовали высокий уровень загрузки мощностей, выгодные ценами и дисциплинированное исполнение заказов, подчеркнули аналитики Zacks Investment Research. Компания сообщила, что в IV квартале снова распродала все свои мощности, поскольку спрос продолжал опережать доступное предложение.

Следует также отметить, что компания достигла положительной скорректированной EBITDA в размере $15 млн в IV квартале, тогда как годом ранее этот показатель составлял –$63,9 млн. Маржа скорректированной EBITDA выросла до 24 % с 19 % в III квартале.

Nebius сообщила о скорректированном чистом убытке в IV квартале 2025 года в размере –$173 млн, что на 151 % больше, чем убыток в размере –$69 млн, понесенный годом ранее. Убытки компании увеличились, поскольку она активно инвестировала в расширение мощностей, разработку продуктов и приобретение ускорителей. Однако убытки обусловлены исключительно капитальными затратами и расширением, поскольку операционные показатели улучшились.

Что касается показателей за весь 2025 год, то выручка Nebius выросла на 479 % до $529,8 млн. Убыток по скорректированной EBITDA сократился с –$226,3 млн до –$64,9 млн (–71 %). Скорректированные убытки увеличились на 87 % с –$238,5 млн в 2024 году до –$446,7 млн. В 2026 году компания прогнозирует выручку в пределах $3–$3,4 млрд. Прогноз по годовой регулярной выручке (ARR, Annual Recurring Revenue) к концу 2026 года составляет $7–$9 млрд.

На 2026 год компания прогнозирует скорректированную маржу EBITDA на уровне примерно 40 %. Однако она ожидает, что показатель EBIT останется убыточным, поскольку компания продолжает реализацию планов расширения мощностей, развёртывания ускорителей и инвестиций в исследования и разработки для значительного укрепления своей технологической базы и будущих продуктов в области ИИ. Nebius считает, что эти инвестиции обеспечивают привлекательную доходность, и компания по-прежнему привержена своей среднесрочной целевой отметке EBIT в 20-30 % с потенциалом дальнейшего роста.

В 2026 году компания планирует инвестировать от $16 до $20 млрд в капитальные затраты. Компания ускорила свои планы по наращиванию мощностей, объявив о строительстве 9 новых ЦОД и обеспечив более 2 ГВт законтрактованной электроэнергии с прогнозом превышения отметки в 3 ГВт. Nebius по-прежнему планирует обеспечить от 800 МВт до 1 ГВт доступной мощности ЦОД к концу 2026 года.

