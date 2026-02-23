Ericsson представила свой первый набор продуктов AI-RAN, подчеркнув приверженность стратегии, основанной на собственных ASIC для повышения производительности сетей радиодоступа (RAN). В то время как беспроводная индустрия всё чаще обращается к виртуализированным/облачным RAN с использованием универсальных процессоров (GPP) Intel, Ericsson защищает свои продолжающиеся инвестиции в кастомные чипы для высокопроизводительных задач, отметил ресурс IEEE ComSoc Technology Blog. Впрочем, Intel остаётся ключевым партнёром Ericsson, а вот с AMD и NVIDIA у компании не заладилось.

Ericsson рассматривала использование Arm-процессоров NVIDIA Grace, а не Hopper GPU, но в итоге выбрала кастомные кремниевые чипы (ASIC). Одновременно компания демонстрирует стремление к гибкости программно-определяемых систем, обеспечивая переносимость своих собственных алгоритмов RAN и ПО, разработанного специально для ИИ, на различные открытые кремниевые платформы.

Портфель решений Ericsson для RAN базируется на двух основных архитектурах. Большая часть основана на ASIC, разработанных как собственными силами, так и в партнёрстве с Intel. Также портфель включает Cloud RAN, которая объединяет программный стек Ericsson с процессорами Intel Xeon EE. Несмотря на надежды отрасли, что виртуализация позволит отделить аппаратное обеспечение от программного, Intel остаётся единственным партнером Ericsson по поставке микросхем для массового развёртывания, что создаёт некоторые риски.

Фактически Ericsson подтвердила «коммерческую поддержку» исключительно решений Intel, в то время как в случае AMD, Arm и NVIDIA всё по-прежнему ограничивается «поддержкой прототипов». Несмотря на многолетние заявления отрасли о необходимости разнообразия микросхем в экосистеме vRAN, прогресс, похоже, застопорился. Кроме того, интеграция ИИ в ПО RAN добавляет новые уровни сложности, которые могут ещё больше укрепить зависимость компании от «железа» одного вендора.

Отраслевые наблюдатели по-прежнему скептически относятся к стремлению Ericsson к «единому программному стеку» для гетерогенных аппаратных платформ. Хотя аппаратная и программная дезагрегация достижима на более высоких уровнях (L2/L3), PHY-уровень L1 — наиболее ресурсоёмкая часть стека — остаётся сильно оптимизированным для конкретного «кремния». Первоначально Ericsson рассчитывала на переносимость L1-кода между x86 (в т.ч. AMD) и Arm SVE2 (NVIDIA Grace) для соответствия возможностям Intel AVX-512. Однако достижение высокой производительности на этих платформах без существенного рефакторинга остается серьёзной инженерной проблемой.

Критическим узким местом в обработке L1-трафики является коррекция ошибок (Forward Error Correction), которая традиционно требует выделенного аппаратного ускорения. Ericsson первоначально полагалась на разгрузку с переносом задач FEC на дискретные PCIe-ускорители Intel. Затем Intel внедрила ускорение FEC в Xeon EE в рамках vRAN Boost. Попытки использовать FPGA AMD показали их невысокую энергоэффективность, а GPU NVIDIA оказались слишком дороги для такой задачи.

Однако развитие AI-RAN изменило экономику, поскольку теперь ускорители можно использовать как для RAN, так и для ИИ-задач. Так, Ericsson заинтересовали тензорные процессоры Google (TPU). Тем не менее, несмотря на стремление к созданию «единого ПО», планы Ericsson подтверждают существование проблем в реализации этой идеи. В то время как уровни L2 и выше используют универсальную кодовую базу для всех аппаратных платформ, уровень L1 требует адаптации под конкретные платформы.

Чтобы избежать зависимости от одного поставщика чипов, компания уделяет приоритетное внимание использованию HAL (Hardware Abstraction Layers), что позволит портировать ПО на разные аппаратные платформы с минимальными изменениями. Основные инициативы включают внедрение интерфейса BBDev (Baseband Device) для отделения ПО RAN от базового аппаратного обеспечения. Рассматривается даже возможность интеграции с NVIDIA CUDA, но здесь многое зависит от более широкой отраслевой стандартизации.

Что касается радиосвязи, менее подверженной полной виртуализации, Ericsson встраивает процессоры Neural Network Accelerators (NNA) непосредственно в радиомодули. Эти программируемые матричные ядра оптимизированы для обработки данных в системах Massive MIMO, обеспечивая формирование луча и оценку канала за доли миллисекунды при соблюдении строгих ограничений по мощности. Новые AI-радиомодули оснащены ASIC Ericsson с NNA. Утверждается, что они расширяют возможности локального инференса в радиосистемах Massive MIMO, обеспечивая оптимизацию в реальном времени.

