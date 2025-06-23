Половинка суперчипа: Arm-процессор NVIDIA Grace C1 набирает популярность в телеком-оборудовании, СХД и на периферии

Компания NVIDIA отметила рост популярности своего Arm-процессора Grace C1 среди ключевых ODM-партнёров. Изделие применяется в телекоммуникационном оборудовании, СХД, периферийных и облачных решениях, а также в других системах, где первостепенное значение имеет показатель производительности в расчёте на ватт затрачиваемой энергии.

Архитектура NVIDIA Grace на сегодняшний день представлена в двух основных конфигурациях: это двухпроцессорный Grace Superchip и новый однопроцессорный Grace CPU C1. Последний содержит 72 ядра Arm Neoverse V2 (Armv9) с поддержкой векторных расширений SVE2. Объём кеша L2 составляет 1 Мбайт в расчёте на ядро. Кроме того, есть 114 Мбайт кеша L3. Тактовая частота достигает 3,1 ГГц.

Процессор Grace CPU C1 функционирует в связке со 120, 240 или 480 Гбайт памяти LPDDR5X, пропускная способность которой достигает 512 Гбайт/с (384 Гбайт/с для варианта 480 Гбайт). Реализована поддержка четырёх массивов PCIe 5.0 x16, что даёт в общей сложности 64 линии (поддерживается бифуркация). Показатель TDP составляет до 250 Вт (вместе с памятью).

По заявлениям NVIDIA, системы на базе Grace CPU C1 демонстрируют двукратное повышение производительности на ватт затрачиваемой энергии по сравнению с сопоставимыми по классу продуктами, построенными на чипах с архитектурой х86. Устройства на основе Grace CPU C1 проектируют такие компании, как Foxconn, Jabil, Lanner, MiTAC, Supermicro и QCT.

В телекоммуникационной отрасли, как отмечается, востребован компьютер NVIDIA Compact Aerial RAN, объединяющий процессор Grace CPU C1 с ускорителем NVIDIA L4 и адаптером NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC. Кроме того, Grace CPU C1 применяется в системах хранения WEKA и Supermicro.

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