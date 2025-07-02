Arm-чипы захватывают рынок, но до доминирования в ЦОД им пока далеко

Серверы на базе Arm-чипов стремительно набирают популярность — в 2025 году их поставки должны вырасти на 70 %. Тем не менее, этого не хвататит, чтобы к концу года добиться планируемого Arm Holdings охвата рынка в 50 %, сообщает The Register. Аналитики IDC утверждают, что Arm-серверы пользуются массовым спросом в основном благодаря стоечным системам вроде NVIDIA GB200 NVL72.

В новейшем отчёте Worldwide Quarterly Server Tracker эксперты IDC подсчитали, что в текущем году на Arm-серверы придётся 21,1 % от общего объёма мировых поставок. Ожидается, что поставки серверов с хотя бы одним ИИ-ускорителем вырастут на 46,7 %, на них придётся в текущем году около половины рыночной стоимости. Всего за три года, по оценкам IDC, рынок серверов должен вырасти втрое благодаря гиперскейлерам и облачным провайдерам.

В целом рынок серверов достиг в I квартале 2025 года $95,2 млрд, увеличившись год к году на 134,1 %. В результате IDC повысила прогноз на год до $366 млрд, на 44,6 % выше год к году — исторический максимум для данного сегмента. При этом поставки «стандартных» x86-серверов должны вырасти в 2025 году на 39,9 % до $283,9 млрд. При этом доля AMD непрерывно растёт. Сегмент альтернативных систем вырастет на 63,7 % год к году, а их общий прогнозируемый объём составит $82 млрд.

По прогнозам IDC, наибольший рост, на 59,7 % год к году ожидается в США. К концу 2025 года на данный рынок будет приходиться почти 62 % общей выручки от продаж серверов. Ещё одной точкой роста является Китай. IDC прогнозирует рост на 39,5 % — более 21 % квартального дохода во всём мире. Регионы EMEA и Латинская Америка могут рассчитывать на 7 % и 0,7 % соответственно, а Канаду, вероятно, ожидает спад на 9,6 % из-за некой «очень крупной сделки» 2024 года.

В IDC подчёркивают, что спрос на большие вычислительные мощности для ИИ, вероятно, сохранится — эволюция от старых чат-ботов к рассуждающим моделям и агентному ИИ потребует роста производительности на несколько порядков, особенно для инференса.

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