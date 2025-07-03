FTC начала углублённое расследование покупки Ampere компанией SoftBank

Федеральная торговая комиссия (FTC) начала углублённое расследование приобретения Ampere Computing холдинговой компанией SoftBank Group за $6,5 млрд, официально известное как «второй запрос о сделке», сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Согласно антимонопольному законодательству США, «второй запрос» представляет собой процедуру сбора информации в рамках расследования FTC слияний и поглощений, которые могут иметь антиконкурентные последствия.

Подобное расследование может продолжаться больше года, что ставит под сомнение возможность закрытия сделки в этом году, как планировали компании. Впрочем, FTC, а также SoftBank с Ampere Computing не ответили на запрос Bloomberg по поводу расследования, так что официального подтверждения этой информации пока нет.

SoftBank сообщила о приобретении Ampere в марте 2025 года. Было объявлено, что после закрытия сделки Ampere продолжит работу в качестве дочерней компании SoftBank, сохранив свое название и штаб-квартиру в Санта-Кларе (Калифорния), в то время как её ведущие инвесторы Carlyle и Oracle продадут свои доли.

В случае реализации этой сделки, SoftBank станет владельцем Ampere, а не только Arm Holdings и Graphcore. Все эти компании являются ключевыми игроками в сфере ИИ, отметил ресурс Engadget. Видимо, поэтому FTC рассматривает сделку как потенциальную угрозу конкуренции на ИИ-рынке и нарушение антимонопольного законодательства. Попытка SoftBank продать в 2020 году Arm компании NVIDIA в конечном итоге была отклонена регулирующими органами США и Великобритании по аналогичным причинам.

В свою очередь, Arm сейчас находится в процессе лицензионного разбирательства с Qualcomm, которая подала антимонопольные иски в Европейскую комиссию, FTC и регулятору Южной Кореи в конце прошлого года. Qualcomm утверждает, что Arm наносит ущерб конкуренции, ограничивая доступ к своим технологиям после сохранения принципа открытости в течение более 20 лет.

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