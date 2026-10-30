Плата Banana Pi BPI-RT2 ориентирована на маршрутизаторы с Wi-Fi 6

Команда Banana Pi пополнила ассортимент одноплатных изделий моделью BPI-RT2, которая предназначена для построения недорогих маршрутизаторов и беспроводных точек доступа, ориентированных на домашнее или офисное применение. Новинка уже доступна для заказа по ориентировочной цене $26.

В основу решения положен процессор Realtek RTL8198D с двумя ядрами MIPS interAptiv. Объём оперативной памяти DDR3 составляет 256 Мбайт, встроенной флеш-памяти SPI-NAND — 128 Мбайт. Реализованы три порта 1GbE LAN и один порт 1GbE WAN.

Плата обладает поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax) в частотных диапазонах 2,4 ГГц (Realtek RTL8892XBR) и 5 ГГц (Realtek RTL8832D). В обоих случаях реализована технология пространственного кодирования 2×2 MIMO. Предусмотрены четыре разъёма для подсоединения антенн. Среди прочего упомянуты порт USB 3.0 Type-A, а также 5- и 9-контактный коннекторы с поддержкой GPIO и I2C. Размеры составляют 97 × 65 мм. Питание (12 В) подаётся через DC-разъём. Для Banana Pi BPI-RT2 доступны схемы и файлы дизайна DXF, а также образ OpenWrt 22.03.

Нужно отметить, что ранее вышла плата Banana Pi BPI-R4 Pro, подходящая для создания более производительных маршрутизаторов. Это решение базируется на чипе MediaTek MT7988A (Filogic 880) с четырьмя ядрами Arm Corex-A73. Реализована поддержка Wi-Fi 7 с частотными диапазонами 2,4, 5 и 6 ГГц. Есть порты 10GbE WAN и 10GbE LAN, 2.5GbE LAN и 1GbE LAN. Кроме того, может быть добавлен сотовый модем 4G/5G в виде модуля M.2 B-Key.

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