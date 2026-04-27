Одноплатный компьютер Banana Pi BPI-SM10 получил чип RISC-V с ИИ-производительностью 60 TOPS

Команда Banana Pi анонсировала мини-компьютер BPI-SM10, подходящий для проектирования устройств с ИИ-функциями. В основу новинки, состоящей из вычислительного модуля и сопутствующей интерфейсной платы, положен процессор с архитектурой RISC-V.

CPU-модуль построен на чипе SpacemiT K3. Он содержит восемь 64-бит ядер RISC-V X100 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и восемь ИИ-ядер RISC-V A100 с общей производительностью до 60 TOPS на операциях INT4. Есть интегрированный графический контроллер Imagination Technologies BXM4-64-MC1 с поддержкой Vulkan 1.3, OpenGL 3.0 и OpenGL ES 1.1/2.0/3.2. Возможно декодирование материалов 4K120 (H.264/H.265/VP9), а также кодирование 4K60 (H.264/H.265). Объём оперативной памяти LPDDR5-6400 может достигать 32 Гбайт.

Интерфейсная плата располагает коннекторами M.2 Key M (PCIe 3.0 x4) и M.2 Key M (PCIe 3.0 x1) для SSD, слотом M.2 Key E для адаптера Wi-Fi, а также сетевым портом 1GbE. Есть четыре разъёма USB 3.0 Type-A, порт USB Type-C и интерфейс DisplayPort 1.2. Среди прочего упомянуты 40-контактная колодка (UART, SPI, I2S, I2C, GPIO), два интерфейса MIPI CSI и один интерфейс MIPI DSI. Питание подаётся через DC-разъём. Размеры составляют 103 × 90,5 × 35 мм. Допускается монтаж активного кулера с радиатором и вентилятором.

Утверждается, что новинка способна поддерживать работу ИИ-моделей, насчитывающих до 30 млрд параметров, обеспечивая при этом производительность на уровне 10 токенов в секунду. Banana Pi BPI-SM10 может стать основой ИИ-терминалов, систем промышленной автоматизации и машинного зрения, шлюзов AIoT, робототехнических платформ и пр.

