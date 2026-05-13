Edge-компьютер Firefly AIBox-K3 оснащён чипом RISC-V с ИИ-производительностью до 60 TOPS

Компания Firefly Technology, по сообщению ресурса CNX-Software, начала продажи компьютера небольшого форм-фактора AIBox-K3, предназначенного для решения ИИ-задач на периферии: устройство, в частности, подходит для осуществления локального инференса.

В основу новинки положен процессор SpacemiT K3. Чип объединяет восемь 64-бит ядер RISC-V X100 (RVA23) с тактовой частотой до 2,4 ГГц и восемь ИИ-ядер RISC-V A100 с общей производительностью до 60 TOPS на операциях INT4. В состав изделия входит GPU-блок Imagination Technologies BXM4-64-MC1 с поддержкой Vulkan 1.3, OpenCL 3.0 и OpenGL ES 1.1/2.0/3.2. Возможно декодирование материалов H.265, H.264, VP9 в формате до 4K (120 к/с) и кодирование H.265, H.264 в формате 4K (60 к/с).

Объём оперативной памяти LPDDR5-6400 может составлять 8, 16 или 32 Гбайт, вместимость встроенного флеш-модуля UFS 2.2 — 128, 256 или 512 Гбайт. Есть коннектор M.2 2242/2280 для SSD с интерфейсом PCIe 3.0 x4 (NVMe). В оснащение включён двухпортовый сетевой контроллер 1GbE.

Во фронтальной части расположены порт USB 3.0 DRD Type-C (USB 2.0 OTG) и консольный разъём USB Type-C, в тыльной — два порта USB 3.0 Type-A, два гнезда RJ45 для сетевых кабелей, а также интерфейс HDMI 2.0 с возможностью вывода изображения 4K (60 Гц). Питание (9–20 В) подаётся через DC-разъём. Габариты составляют 93,4 × 93,4 × 50,0 мм, масса — около 500 г. Диапазон рабочих температур простирается от -20 до +60 °C. Устройство заключено в корпус из «алюминия промышленного класса».

Утверждается, что компьютер обеспечивает быстродействие более 10 токенов в секунду при локальном запуске ИИ-моделей, насчитывающих до 30 млрд параметров. Говорится о совместимости с Bianbu OS 3.0, Ubuntu 26.04, OpenHarmony, OpenKylin, Fedora, Deepin и пр. Цена начинается с $350 за модификацию с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флеш-памяти.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: