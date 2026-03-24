Alibaba представила серверный процессор XuanTie C950 с частотой 3,2 ГГц, созданный на основе открытой архитектуры RISC-V и изготовленный по 5-нм техпроцессу, сообщил ресурс SCMP. Как заявила компания, процессор оптимизирован для облачных вычислений и ИИ-нагрузок, и сможет обрабатывать многоэтапные задачи, выполняемые ИИ-агентами.

По словам компании, это «самый высокопроизводительный процессор с архитектурой RISC-V в мире». Мэн Цзяньи (Meng Jianyi), главный научный сотрудник DAMO Academy, исследовательского подразделения Alibaba, заявил, что производительность C950 более чем в три раза больше, чем у C920 прошлого поколения. «Открытая природа RISC-V позволяет разработчикам микросхем настраивать наборы инструкций и ускорять выполнение конкретных задач ИИ без или с низкими лицензионными сборами. Это особенно важно для разработки ИИ-агентов», — приводит Reuters сообщение компании.

Подразделение DAMO Academy, разработавшее дизайн чипа, сообщило, что XuanTie «могут быть настроены под конкретные шаблоны инференса, помогая клиентам адаптировать чипы под свои нужды». Alibaba добавила, что по сравнению с некоторыми массовыми продуктами её процессор обеспечивает более чем 30 % «улучшение производительности благодаря гибкости в настройке для конкретных сценариев использования». На разработку C950 потребовалось два года, и это первый чип в линейке XuanTie, разработанный с нуля с учётом выполнения инференса LLM как базовой рабочей нагрузки. Предыдущий серверный чип, C930, был представен в феврале 2025 года, его поставки стартовали спустя месяц. Его предшественник, C920, поставляется с 2024 года.

XuanTie C950 — это 64-бит процессор с декодером шириной 8 инструкций и 16-стадийным конвейером, предсказателем ветвлений TAGE и настраиваемым механизмом предвыборки, соответствующий профилю RVA23 и дополненный некоторыми другими инструкциями. Заявленная производительность в SPECint2006 составляет 22/ГГц. Чип включает 256-бит векторные регистры и поддержку FP16/BF16/FP32/FP64/INT8/INT16/INT32/INT64. Типовой объём кеша инструкций составляет 64 Кбайт с опциональной проверкой чётности, кеша данных — тоже 64 Кбайт, ECC опционально. L2-кеш собственный у каждого ядра — типовой объём составляет 1 Мбайт, ECC опционально. Типовой кластер состоит из 8 ядер. Для внутренней связи используется шина CHI.E/CHI.F, для внешней — AMBA ACE4.0/AXI4.0.

Благодаря совместной оптимизации программного и аппаратного обеспечения, C950 обеспечивает высокую производительность в облачных вычислениях, включая запуск MySQL, Redis, Nginx и OpenSSL, инференс больших языковых моделей, включая Qwen и DeepSeek, а также при использовании вместе с разработанными компанией интегрированными ИИ-движками — Alibaba Vector Acceleration Engine и Matrix Acceleration Engine. Оба движка разработаны совместно с CPU-ядрами, а не «прилеплены» к ним.

C950 — первый процессор RISC-V, который изначально поддерживает инференс LLM с миллиардом параметров на аппаратном уровне, утверждает компания. Расширения набора инструкций и аппаратные блоки разработаны для выполнения основных операций таких моделей, как Qwen3 и DeepSeek V3, без накладных расходов. C950 является флагманом портфолио чипов Alibaba.

