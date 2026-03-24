Alibaba представила самый производительный в мире процессор на базе RISC-V — XuanTie C950

 
Alibaba представила серверный процессор XuanTie C950 с частотой 3,2 ГГц, созданный на основе открытой архитектуры RISC-V и изготовленный по 5-нм техпроцессу, сообщил ресурс SCMP. Как заявила компания, процессор оптимизирован для облачных вычислений и ИИ-нагрузок, и сможет обрабатывать многоэтапные задачи, выполняемые ИИ-агентами.

По словам компании, это «самый высокопроизводительный процессор с архитектурой RISC-V в мире». Мэн Цзяньи (Meng Jianyi), главный научный сотрудник DAMO Academy, исследовательского подразделения Alibaba, заявил, что производительность C950 более чем в три раза больше, чем у C920 прошлого поколения. «Открытая природа RISC-V позволяет разработчикам микросхем настраивать наборы инструкций и ускорять выполнение конкретных задач ИИ без или с низкими лицензионными сборами. Это особенно важно для разработки ИИ-агентов», — приводит Reuters сообщение компании.

Источник изображения: Alibaba

Подразделение DAMO Academy, разработавшее дизайн чипа, сообщило, что XuanTie «могут быть настроены под конкретные шаблоны инференса, помогая клиентам адаптировать чипы под свои нужды». Alibaba добавила, что по сравнению с некоторыми массовыми продуктами её процессор обеспечивает более чем 30 % «улучшение производительности благодаря гибкости в настройке для конкретных сценариев использования». На разработку C950 потребовалось два года, и это первый чип в линейке XuanTie, разработанный с нуля с учётом выполнения инференса LLM как базовой рабочей нагрузки. Предыдущий серверный чип, C930, был представен в феврале 2025 года, его поставки стартовали спустя месяц. Его предшественник, C920, поставляется с 2024 года.

XuanTie C950 — это 64-бит процессор с декодером шириной 8 инструкций и 16-стадийным конвейером, предсказателем ветвлений TAGE и настраиваемым механизмом предвыборки, соответствующий профилю RVA23 и дополненный некоторыми другими инструкциями. Заявленная производительность в SPECint2006 составляет 22/ГГц. Чип включает 256-бит векторные регистры и поддержку FP16/BF16/FP32/FP64/INT8/INT16/INT32/INT64. Типовой объём кеша инструкций составляет 64 Кбайт с опциональной проверкой чётности, кеша данных — тоже 64 Кбайт, ECC опционально. L2-кеш собственный у каждого ядра — типовой объём составляет 1 Мбайт, ECC опционально. Типовой кластер состоит из 8 ядер. Для внутренней связи используется шина CHI.E/CHI.F, для внешней — AMBA ACE4.0/AXI4.0.

Благодаря совместной оптимизации программного и аппаратного обеспечения, C950 обеспечивает высокую производительность в облачных вычислениях, включая запуск MySQL, Redis, Nginx и OpenSSL, инференс больших языковых моделей, включая Qwen и DeepSeek, а также при использовании вместе с разработанными компанией интегрированными ИИ-движками — Alibaba Vector Acceleration Engine и Matrix Acceleration Engine. Оба движка разработаны совместно с CPU-ядрами, а не «прилеплены» к ним.

C950 — первый процессор RISC-V, который изначально поддерживает инференс LLM с миллиардом параметров на аппаратном уровне, утверждает компания. Расширения набора инструкций и аппаратные блоки разработаны для выполнения основных операций таких моделей, как Qwen3 и DeepSeek V3, без накладных расходов. C950 является флагманом портфолио чипов Alibaba.

