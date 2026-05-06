Gartner: пользователям VMware дешевле перейти на мейнфреймы IBM, чем приобрести новые лицензии у Broadcom

По мнению вице-президента Gartner Алессандро Галимберти (Alessandro Galimberti), пользователям VMware будет дешевле перейти на мейнфреймы IBM, чем приобрести новые лицензии у Broadcom, которая увеличила стоимость продуктов, а также добавила требование покупать их в комплекте и по подписке, даже если у клиента имеются альтернативные решения, и начала преследовать собственных клиентов. Галимберти сообщил ресурсу The Register, что сравнение мейнфреймов с современными средами далеко не в пользу последних.

Аналитик отметил, что можно, конечно, создать облачное приложение, развернув его в нескольких регионах, но при этом будет необходимо в его логике реализовать синхронизацию данных и высокую доступность. У мейнфреймов же такая функциональность встроена в платформу, что избавляет разработчиков от лишних сложностей. По его мнению, мейнфреймы идеально подходят для рабочих нагрузок, требующих многолетней согласованности транзакций и обратной совместимости.

Вместе с тем Галимберти отмечает, что мейнфреймы подходят не для всех приложений. В частности, критически важные приложения, которые вряд ли сильно изменятся в течение десятилетия, лучше всего подходят для мейнфреймов, как и Linux-приложения, поскольку они работают на оборудовании IBM. К тому же предлагаемый IBM гипервизор z/VM помогает сделать Linux «ещё лучше и более адаптированным для предприятий».

Именно поэтому, по мнению вице-президента Gartner, экосистема IBM привлекательна для пользователей VMware, особенно для тех, кто управляет парком из 500–700 виртуальных машин с Linux. Галимберти сказал, что может назвать множество бизнес-кейсов, при которых переход с VMware на IBM имеет смысл «при некоторых обстоятельствах» из-за политики Broadcom, требующей от клиентов приобретать полный пакет для частных облаков Cloud Foundation.

Аналитик отметил, что в некоторых случаях мейнфреймы подойдут для обработки ИИ-нагрузок. IBM с недавних пор предлагает ИИ-ускорители Spyre, показывая, что продолжает внедрять инновации в мейнфреймы и что они «не являются устаревшей платформой». Идее о том, что мейнфреймы — это тупиковый путь, уже несколько десятилетий, и в определённые моменты истории она была оправдана. Однако, заявил Галимберти, некоторые эксперты, продвигавшие идею отказа от мейнфреймов как беспроигрышный вариант, недооценили сложность этого процесса. «Глобальные системные интеграторы всегда были против мейнфреймов и поощряли миграцию с них, — сказал он. — Сейчас они прекращают исход с мейнфреймов, вероятно, потому что количество неудач оказалось больше успешных случаев».

Gartner рекомендует исходить из того, что к 2030 году 75 % поставщиков, предлагающих услуги по переходу с мейнфреймов и работающих на этом рынке, либо изменят свой бизнес, либо исчезнут, и предполагает, что к 2030 году только 10 % пользователей мейнфреймов захотят перейти на другие решения. Это не значит, что мейнфреймы идеальны или с ними легко работать, говорит Галимберти — лишь немногие сторонние разработчики ПО поддерживают мейнфреймы, а те, кто работает в этой сфере, могут поднять цены. Поэтому переход на мейнфреймы скорее требует время «на согласование цен и гарантий продления контрактов, а не на определение приоритетов в отношении коммерческой ценности, которую могут обеспечить эти решения».

Ещё одним недостатком является то, что использование мейнфреймов несёт явный риск привязки к конкретной платформе, поэтому пользователи могут воздерживаться от полезных кастомизаций из-за опасения, что это затруднит им в дальнейшем переход с системы. Доступ к квалифицированной поддержке также остаётся проблемой, поскольку подготовка специалистов для работы с мейнфреймами оставляет желает лучшего. Вместе с тем всё больше поставщиков услуг инвестируют в свои программы для мейнфреймов, что может помочь в этом вопросе. То же самое касается и доступности Linux.

Аналитик заявил, что мейнфреймы будут востребованы ещё некоторое время, поскольку IBM «очень сосредоточена на инженерных разработках» и «работает с гиперконсервативными клиентами», создавая продукты, «заточенные» под их потребности. В свою очередь, Fujitsu объявила о решении закрыть свой бизнес в области мейнфреймов в 2035 году, планируя в дальнейшем перейти на ИИ-суперкомпьютеры на процессорах семейства Monaka, либо квантовые компьютеры.

При этом, согласно отчёту IBM, рост продаж её мейнфреймов z за I квартал 2026 года составил 51 % год к году, а мейнфрейм z17, ориентированный на ИИ, опережает по продажам предыдущие циклы выпуска продукта. IBM объявила о стратегическом сотрудничестве с Arm с тем, чтобы расширить возможности использования мейнфреймов. Также IBM заключает партнёрства в области ИИ-инфраструктуры с другими производителями, включая AMD и Groq (теперь NVIDIA).

