Компания Fujitsu планирует закрыть свой бизнес в области мейнфреймов в 2035 году, пишет The Register. Об этом сообщил генеральный директор Такахито Токита (Takahito Tokita) на брифинге для инвесторов, посвящённом планам компании в среднесрочной перспективе, отметив, что в 2035 году компании исполнится 100 лет. Напомним, что в 2022 году Fujitsu сообщала о решении прекратить продажи мейнфреймов в 2030 году. Если IBM не забросит это направление, то она останется единственным поставщиком мейнфреймов.

По словам главы Fujitsu, к этому времени вместо мейнфреймов компания начнёт предлагать либо ИИ-суперкомпьютеры на процессорах семейства Monaka, либо квантовые компьютеры. Гендиректор подчеркнул, что планы Fujitsu связаны с ИИ. «Мы создали глобально стандартизированную платформу данных, — сказал Токита. — Начиная с этого финансового года, на основе этой платформы данных мы ускорим полномасштабное внедрение управления на основе ИИ с использованием наших собственных разработок. Это повысит как скорость, так и качество принятия решений и управленческих оценок».

Компания планирует сохранить бренд Uvance, объединяющий консалтинг и ИТ-услуги, но откажется от работы по системной интеграции и почасовой оплаты в пользу «структуры прибыли, основанной на ценности и результатах». Токита сообщил компания также откажется от модели работы, что при которой выручка в значительной степени сконцентрирована в IV квартале в пользу более равномерного распределения поступлений по кварталам, что важно для повышения качества управления, добавив, что отказ будет проходить постепенно.

Гендиректор отметил, что есть ещё много возможностей для дальнейшего улучшения модели ценообразования. «Я хотел бы рассмотреть подход, при котором мы будем взимать плату с клиентов на основе таких факторов, как рабочая нагрузка нашего персонала и объём данных», — рассказал он. По словам Токиты, Fujitsu Japan прекратила ежегодный набор выпускников и теперь нанимает специалистов с конкретными необходимыми навыками. Также он сообщил о планах компании сотрудничать с оборонным сектором страны.

