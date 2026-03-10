IBM второй раз пытается заключить контракт с Почтой Великобритании для замены скандального софта Fujitsu Horizon

Американский IT-гигант IBM подал заявку на заключение контракта с Почтой Великобритании стоимостью в сотни миллионов фунтов стерлингов. Задолго до этого компания уже претендовала на то, чтобы заменить проблемное ПО Horizon японской Fujitsu, но на тот момент не преуспела, сообщает Computer Weekly.

Теперь IBM предпринимает вторую попытку. В рамках плана Почты по замене Horizon партнёром по заявке выступает американская DXC. В 2013 году IBM участвовала в проекте с несколькими участниками и уже начала выполнение работ, но заявку отменили в 2015 году. С тех пор Почта должна IBM деньги за уже проделанные работы.

Не так давно выяснилось, что работы в своё время не удалось завершить, поскольку понять структуру ПО Horizon без участия Fujitsu было весьма проблематично. Буквально никто не знал, как работает программное обеспечение, и справиться с управлением им без помощи Fujitsu было «феноменально» трудно. Из-за этого возникли сомнения, что с миграцией можно справиться до завершения контракта с японской компанией, поэтому пришлось просто продлить договор на обслуживание с ней. Система Horizon используется и по сей день, а работа IBM полностью так и не была завершена.

Недавно представитель Почты Великобритании в одном из интервью заявил, что следующим летом сотрудничество с Fujitsu прекратится, а к 2030 году от ПО Horizon, состоящего из более чем 80 компонентов, «не останется следов». Сейчас на контракт стоимостью £323 млн претендует IBM. В числе прочего предусмотрены техническая поддержка почтовых служащих, разработка ПО и управление релизами, миграция из собственного ЦОД в облако, а также строительство облачной платформы для внутренних операций и др. Это лишь первая часть тендера; заявки уже подали несколько компаний.

Второй лот стоимостью £160 млн призван найти поставщика EPOS-системы пользовательских терминалов для замены устаревшего интерфейса Horizon. Заявки уже подала дюжина потенциальных исполнителей, но только трое из них вошли в шорт-лист. Среди них — компания Escher, занимающаяся разработкой ПО для EPOS и поставлявшая промежуточное ПО (middleware) для системы Horizon в прошлом.

Почтовая служба не комментирует состав участников, поскольку тендер ещё не завершён. Одним из требований к возможным исполнителям, уже знакомым с проблемами ПО Horizon, является готовность исправить сложившуюся ситуацию на британской почте. Впервые информация о скандальных проблемах Почты Великобритании появилась ещё в 2009 году. В то время из-за сбоев японского ПО невинно пострадали многочисленные почтовые служащие, некоторые из которых понесли уголовную ответственность. Fujitsu и почтовые чиновники до сих пор перекладывают вину друг на друга, а суд подчеркнул, что и почта, и компания должны были знать о дефектах системы.

