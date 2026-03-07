640 Кбайт хватит для ИИ: микроконтроллеры STM32U3B5/C5 со сверхнизким энергопотреблением могут работать даже без батарей

STMicroelectronics анонсировала микроконтроллеры STM32U3B5 и STM32U3C5, ориентированные на автономные устройства с функциями ИИ и машинного обучения. Изделия отличаются сверхнизким энергопотреблением и возможностью перехода в режим глубокого сна при отсутствии данных. Таким образом, допускается работа без батарей — исключительно за счёт преобразования энергии окружающей среды (свет, тепло, вибрации, радиоволны) в электрическую.

Микроконтроллеры используют 32-бит ядро Arm Cortex-M33 с частотой 96 МГц. Заявленная производительность достигает 1,5 DMIPS/МГц (Dhrystone 2.1) и 395,4 CoreMark (4,12 CoreMark/МГц). В оснащение входит так HSP (Hardware Signal Processor) — специальный блок, предназначенный для ускорения определенных вычислений, связанных с ИИ. Есть 640 Кбайт SRAM и 2 Мбайт флеш-памяти. Предусмотрены интерфейсы SDMMC и OCTOSPI с поддержкой внешней памяти SRAM, PSRAM, NOR, NAND и FRAM.

Реализована поддержка 114 × GPIO, USB 2.0, SAI (Serial Audio Interface), 4 × I2C FM+, SMBus/PMBus, 3 × I3C (SDR), 3 × USART и 2 × UART (SPI, ISO 7816, LIN, IrDA, Modem), 1 × LPUART, 4 × SPI, 2 × CAN FD, GPDMA (12 каналов), 2 × 12-bit ADC, 12-bit DAC и др. Возможны различные варианты исполнения, в том числе UFQFPN48 (7 × 7 мм), LQFP48 (7 × 7 мм), LQFP64 (10 × 10 мм), WLCSP72 (3,67 × 3,58 мм), WLCSP99 (3,67 × 3,58 мм), LQFP100 (14 × 14 мм), WLCSP126 (3,67 × 3,58 мм), UFBGA132 (7 × 7 мм) и LQFP144 (20 × 20 мм). Диапазон рабочих температур простирается от -40 до +105 °C.

В микроконтроллеры встроены развитые средства безопасности, включая Arm TrustZone, генератор случайных чисел TRNG, защиту от несанкционированного доступа и пр. Единственное различие между решениями STM32U3B5 и STM32U3C5 заключается в том, что второе включает криптографическое ядро для ускорения операций шифрования и дешифрования. Цена варьируется от $2,9298 до $4,6829 за штуку в зависимости от конфигурации при заказах партий от 10 тыс. единиц.

