Не только баги, но и настоящий бэкдор: британская техподдержка Fujitsu Horizon была набрана из «легализованных хакеров»

В скандале с печально известной системой Fujitsu Horizon для Почты Великобритании наметился неожиданный сюжетный поворот. Согласно новым данным, Horizon страдала не только от багов в области бухучёта, из-за которых по обвинению в воровстве были осуждены сотни невиновных сотрудников почтовых отделений — деньги вполне могли украсть сотрудники службы технической поддержки Horizon, причём так, что об этом никто бы никогда не догадался, сообщает Computer Weekly.

Ричард Ролл (Richard Roll), работавший на третьей линии службы поддержки Horizon в 2001–2004 гг., дал показания в суде, которые помогли пострадавшим почтовым клеркам. По данным бывшего сотрудника Fujitsu, правила аудита удалённого доступа могли игнорироваться группой «легализованных» хакеров, способных использовать бэкдоры для доступа к счетам почтовых отделений. Ролл был опрошен ещё в 2015 году, но детали были обнародованы на фоне предстоящей встречи главы европейского подразделения Fujitsu с британским Комитетом по вопросам бизнеса и торговли (Business and Trade Committee).

В 2015 году, через несколько месяцев после того, как Fujitsu отстранили от расследования инцидентов с Horizon, Ролл показал, что сотрудники японской компании могли обходить аудит удалённого доступа к счетам. По его словам, система была полна «дыр», а сотрудники техподдержки были «легализованными хакерами», которые «могли взломать что угодно». По словам Ролла, специалисты службы поддержки на деле никогда не воровали денег, но вполне могли бы, воспользовавшись бэкдорами. Во всяком случае, во время его работы коллеги в подобном замечены не были.

В 2018–2019 гг. Ролл также давал показания в интересах пострадавших, судившихся с Почтой Великобритании. Около 800 сотрудников почт на основе данных Horizon ошибочно обвинили в финансовых преступлениях в 2000–2015 гг. В результате многие сотрудники лишились средств к существованию, а их привычным жизням пришёл конец после предъявления обвинений. На момент выявления инцидентов Почта Великобритании использовала свои полномочия, чтобы направлять дела управляющих почтовыми отделениями в суд или принуждать к заключению сделок о признании вины.

Впоследствии почтовое ведомство, наконец, признало возможность скрытого удалённого доступа. В 2023 году возможность бесконтрольного доступа, в том числе к счетам почтовых отделений, признал и бывший IT-руководитель Fujitsu — фактически сотрудники компании могли скрыть изменения в информационных системах от управляющих, а компании буквально приходилось верить в их добросовестность, без контроля реальной активности.

Информация о скандале с британскими почтами появилась более 15 лет назад, с тех пор с переменным успехом ведётся расследование, в ходе которого почта и Fujitsu пытаются переложить вину друг на друга (с точки зрения суда виноваты обе стороны). В конце 2024 года Fujitsu заявляла, что неоднократно предупреждала Почту Великобритании о проблемах с ПО Horizon. Впрочем, в октябре 2025 года появилась информация, что компания влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам. Сама Fujitsu начала терять контракты с британскими госслужбами и задумалась о сокращении штата ради экономии.

