Армения получит ещё 41 тыс. NVIDIA GB300 для ИИ ЦОД Firebird за $4 мдрд

Американская компания Firebird, специализирующаяся на облачных и инфраструктурных решениях для ИИ, объявила о реализации второго этапа суперкомпьютерного мегапроекта в Армении. Она получила экспортные лицензии США и разрешения регуляторов на поставку в страну ещё 41 тыс. ускорителей NVIDIA GB300, сообщает HPC Wire.

Расширение вычислительного кластера в Армении знаменует собой важную веху. Предполагается, что страна войдёт в пятёрку мест размещения крупнейших кластеров ИИ-ускорителей. Проект стоимостью $4 млрд — одно из крупнейших капиталовложений в технологическую сферу в истории страны. Подробности в ходе визита в Ереван раскрыл вице-президент США Джей Ди Вэнс (JD Vance) при участии вице-президента NVIDIA. По словам Вэнса, США «с гордостью» одобрили замечательное техническое соглашение с NVIDIA. Речь идёт об открытии новых рынков и новых рабочих мест как для американских работников, так и для армянских.

8 августа прошлого года Армения и США подписали меморандум в сфере ИИ и полупроводников. Выданная США экспортная лицензия свидетельствует о том, что проект полностью соответствует американским требованиям. Второй этап — продолжение реализации плана Firebird, выделившей $500 млн на создание в Армении первого ИИ-кластера. Реализация двух этапов обеспечит качественный скачок в технологической инфраструктуре страны. Он позволит проводить исследования в биологии, робототехнике, космической сфере и в сфере ИИ нового поколения. По словам представителей Firebird, новый кластер превращает Армению в глобальный центр суперкомпьютерных вычислений.

