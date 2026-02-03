«Байкал Электроникс» открыл свободный доступ к документации на серийный микроконтроллер Baikal-U

Российский разработчик микропроцессоров «Байкал Электроникс» запустил публичный портал, содержащий полный комплект документации на серийный микроконтроллер Baikal-U (BE-U1000). На площадке представлены сведения технического характера, принципиальные схемы, чертежи печатных плат, SDK, API и прочая информация для разработчиков устройств на базе упомянутого изделия.

BE-U1000 представляет собой трёхъядерный 32-бит микроконтроллер общего назначения, в основу которого положена архитектура RISC-V. Характеристики устройства позволяют применять его в индустрии интернета вещей, автоматизированных системах управления технологическими процессами, машиностроении, робототехнике, промышленной автоматике, управлении электродвигателями и других отраслях. Изделие включено в реестр Минпромторга РФ и подходит для программ импортозамещения, а также государственных закупок.

По словам компании «Байкал Электроникс», размещённая в открытом доступе документация призвана упростить процесс разработки аппаратных решений на базе отечественного микроконтроллера Baikal-U, сократить время интеграции и сделать работу удобной для инженерных команд, технологических партнёров, сообществ разработчиков и образовательных проектов.

Портал будет регулярно обновляться и дополняться — планируется публикация новых практических примеров применения Baikal-U и прикладных заметок, а также дальнейшее улучшение пользовательского опыта при работе с продуктами компании.

