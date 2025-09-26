Лишь около 10 % российских компаний использует серверы с отечественными процессорами

В России лишь 10 % компаний используют серверы с отечественными процессорами, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование дистрибутора IT-оборудования и ПО OCS. У 75 % российских компаний установлены серверы на x86-процессорах Intel и AMD. Порядка 34 % применяют серверы с Arm-чипами. Серверы на российских процессорах «Эльбрус» (VLIW) и «Байкал электроникс» (MIPS, Arm и RISC-V) используют лишь 7 % и 5 % респондентов соответственно. Наименее популярна архитектура RISC, она используется всего в 2 % компаний.

Исследование основано на опросе 173 топ-менеджеров крупнейших, крупных и средних компаний металлургической и химической промышленности, телекома, медиарынка, машиностроения, финансов и нефтегазового и угольного комплекса. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответов. По словам представителя OCS, процессоры «Эльбрус» используются в химической отрасли, металлургии, машиностроении, финансах. При этом около половины ответов приходится на представителей химической индустрии, уточнил он. Чипы «Байкал» чаще используют в машиностроении и финансах, добавил собеседник «Ведомостей».

В Fplus отметили, что спрос на российские CPU исчисляется сотнями штук, тогда как общий объём рынка серверов в 2024 году составлял около 140 тыс. единиц. У «Эльбруса» и «Байкала» есть определённые шансы повысить свою долю на рынке РФ при условии активной государственной поддержки и интенсивное наращивание количества совместимых ПО и драйверов, считают в OCS. В Fplus добавили, что «Эльбрус» и «Байкал» станут пользоваться спросом, если в стране появятся собственные литографы и производство кристаллов, что позволит производить большое количество процессоров.

