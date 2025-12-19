Ишь какой «Иртыш»: анонсированы российские 64-ядерные серверные процессоры C664 на китайской архитектуре LoongArch

Российская компания «Трамплин Электроникс» готовит отечественные 12-нм серверные процессоры «Иртыш» C616, C632 и C664 с 16, 32 и 64 ядрами LAA64 на китайской архитектуре LoongArch. Это последнее поколение ядер Loongson, которые используются в похожих по характеристикам процессорах серии 3C6000. Название CPU выбрано, по-видимому, неспроста, поскольку р. Иртыш берёт своё начало в Китае, а заканчивает свой путь в России.

В данном случае ядра лицензированы, топология чипов собственная, имеется конструкторская и прочая документация, что вкупе позволяет записать «Иртыш» в отечественные микросхемы второго уровня. Кроме того, несмотря на уже имеющуюся относительно широкую поддержку LoongArch в популярных открытых проектах, включая ядро Linux и GCC, — в том числе благодаря стараниями и намерением Loongson сделать свою архитектуру третьей по популярности после x86 и Arm, — «Трамплин Электроникс» хочет развивать российское сообщество вокруг LoongArch и всячески популяризировать её, предоставляя техническую и методическую поддержку процессора на русском языке. Компания готовит технологическую ОС и SDK, весь базовый набор для разработки системного ПО, в том числе окружение для кросс-компиляции.

На данный момент «Трамплин Электроникс» разработала топологию и низкоскоростные ядра. В разработке находится модуль безопасности, а уже в I квартале следующего года компания намерена передать партнёрам первую партию инженерных образцов новых чипов. Процессоры будут выпускаться на «дружественной фабрике, которая не попадает под санкции», а их корпусировка пока будет производиться в Китае, но со временем этот этап может быть перенесён на территорию РФ. Параллельно компания занимается референсным дизайном плат, в первую очередь для серверов, СХД и т.п., на которые и ориентированы первые чипы.

Собственно LA664 являются 64-бит суперскалярными двухпоточными (SMT2) ядрами с внеочередным исполнением и возможностью обработки до шести инструкций за такт. Каждое ядро содержит четыре целочисленных блока, четыре блока векторных операций (128/256 бит), четыре модуля генерации адресов для доступа к памяти и аппаратный ускоритель фирменных китайских алгоритмов шифрования SM2/3/4. Объём L1i- и L1d-кеша составляет 64 Кбайт, L2-кеша — 256 Кбайт. L3-кеш общий для всех ядер и размер его неизменно составляет 32 Мбайт на чиплет. В UEFI Tianocore EDK2 имеется поддержка Loongarch, так что именно «Трамплин Электроникс» и будет дорабатывать.

Самый младший процессор «Иртыш» C616 (К1902ВМ1Я) как раз и состоит из одного чиплета с 16 ядрами (16C/32T) на борту и четырьмя каналами памяти DDR4-3200 ECC (до 256 Гбайт), дополненных сопроцессором безопасности на ядре LA264 (Loongson SE). Высокоскоростные интерфейсы включают межпроцессорную когерентную шину DragonChain и 64 линии PCIe 4.0 (четыре x16), низкоскоростные интерфейсы представлены традиционными SPI, UART, S2C, GPIO. При TDP на уровне 100–120 Вт и пиковой частотой 2,2 ГГц (есть динамическое управление питанием и частотой) заявленный уровень FP64-производительности составляет 844,8 Гфлопс.

«Иртыш» C632 (К1902ВМ2Я) состоит из двух чиплетов, включает 32 ядра (32C/64T), 128 линий PCIe 4.0, восемь каналов DDR4-3200 ECC (до 1 Тбайт) и имеет TDP 180–200 Вт. При пиковой частоте 2,1 ГГц его быстродействие составляет до 1612,8 Гфлопс. Наконец, «Иртыш» C664 (К1902ВМ3Я) состоит из четырёх чиплетов, включает 64 ядра (64C/128T), имеет TDP 250–300 Вт, а при пиковой частоте 2 ГГц он «выдаёт» до 3072 Гфлопс. Количество каналов памяти и PCIe-линий у него такое же, как у C632. С C616 и C632 возможно формирование 1S, 2S- и 4S-систем, с C664 — только 1S и 2S.

Приведённые характеристики являются предварительными и фактически совпадают с таковыми у Loongson 3C6000 серий S, D и Q соответственно, хотя NoC, связывающая компоненты заявляется как собственная разработка «Трамплин Электроникс». Также утверждается, что «Иртыш» C616, C632 и C664 сравнимы с Intel Xeon Ice Lake-SP Silver 4314, Gold 6338 и Platinum 8380 соответственно (или с их аналогами поколения AMD EPYC Milan).

В ноябре «Трамплин Электроникс» совместно с «АСКОН» анонсировали создание первого отечественного ПАК на базе CPU «Иртыш» при участии «Норси-Транс». Ранее «АСКОН» уже портировала свою систему проектирования КОМПАС-3D на процессоры Loongson, а «Базальт СПО» адаптировала ОС «Альт» под архитектуру LoongArch64. Также для LoongArch были сборки ОС «РОСА».

