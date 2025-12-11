«Карманный ИИ-суперкомпьютер» Tiiny AI Pocket Lab справляется с LLM, насчитывающими до 120 млрд параметров

Американский стартап Tiiny AI представил устройство AI Pocket Lab: это, как утверждается, самый компактный в мире персональный суперкомпьютер для задач ИИ. Он способен работать с большими языковыми моделями (LLM), насчитывающими до 120 млрд параметров: при этом не требуется подключение к облачным сервисам.

Устройство заключено в корпус с размерами 142 × 80 × 25,3 мм, а вес составляет около 300 г. Применён процессор с 12 вычислительными ядрами на архитектуре Armv9.2. Кроме того, задействован нейромодуль dNPU. Общий объём памяти LPDDR5X составляет 80 Гбайт, из которых 32 Гбайт приходится на CPU и 48 Гбайт — на dNPU. В оснащение входит SSD вместимостью 1 Тбайт. Типовое энергопотребление находится на уровне 65 Вт.

Суммарная заявленная ИИ-производительность достигает 190 TOPS: из них примерно 30 TOPS обеспечивает CPU, ещё 160 TOPS — блок dNPU. Компьютер ориентирован прежде всего на локальную работу с моделями, насчитывающими от 10 до 100 млрд параметров: подобные решения, как утверждается, удовлетворяют более чем 80% реальных потребностей. Устройство может поддерживать такие функции, как многоэтапное рассуждение, глубокое понимание контекста, агенты ИИ, генерация контента и безопасная обработка конфиденциальной информации без необходимости подключения к удалённым серверам.

Tiiny AI Pocket Lab поддерживает быструю установку популярных открытых ИИ-моделей, включая OpenAI GPT-OSS, Llama, Qwen, DeepSeek, Mistral и Phi. При этом могут развертываться различные ИИ-агенты, например, OpenManus, ComfyUI, Flowise, Presenton, Libra, Bella и SillyTavern. Среди потенциальных пользователей компьютера названы разработчики, исследователи, создатели контента, учащиеся и пр. Новинка будет демонстрироваться в следующем месяце на выставке электроники CES 2026.

