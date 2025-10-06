HP представила компактный «ИИ-суперкомпьютер» ZGX Nano G1n AI Station на основе NVIDIA GB10

Компания HP анонсировала рабочую станцию ZGX Nano G1n AI Station небольшого форм-фактора, предназначенную для работы с ИИ, включая «тонкую» настройку языковых моделей, инференс и агентные приложения. Основой новинки служит суперчип NVIDIA GB10 Grace Blackwell. В целом решение практически не отличается от систем на базе GB10 других вендоров.

Устройство заключено в корпус с габаритами 150 × 150 × 51 мм, а масса составляет 1,25 кг. В состав чипа GB10 входят 20-ядерный процессор Grace (10 × Arm Cortex-X925 и 10 × Arm Cortex-A725) и ускоритель Blackwell. Имеется 128 Гбайт унифицированной системной памяти LPDDR5x, пропускная способность которой достигает 273 Гбайт/с.

Компьютер может быть оборудован SSD типоразмера M.2 вместимостью 1 или 4 Тбайт (NVMe OPAL). В оснащение входят сетевой контроллер 10GbE (Realtek RTL8127), адаптер NVIDIA ConnectX-7 200GbE, беспроводной модуль MediaTek MT7925 с поддержкой Wi-Fi 7 (2×2) / Bluetooth 5.4. В тыльной части корпуса располагаются разъём USB Type-C для подачи питания, три порта USB Type-C (20 Гбит/с), гнездо RJ45 (10GbE), два порта QSFP и интерфейс HDMI 2.1a.

На устройстве применяется программная платформа NVIDIA DGX OS на базе Ubuntu, оптимизированная специально для задач ИИ. Заявленная производительность достигает 1000 TOPS на операциях FP4. Возможна работа с ИИ-моделями, насчитывающими до 200 млрд параметров. Кроме того, два экземпляра ZGX Nano G1n AI Station могут быть объединены в одну систему, что позволит использовать ИИ-модели, оперирующие 405 млрд параметров. Продажи компактного ИИ-суперкомпьютера начнутся текущей осенью.

