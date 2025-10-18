К полувековому юбилею суперкомпьютера Cray-1 выпущена памятная однодолларовая монета

Монетный двор США представил дизайн памятных однодолларовых монет для программы 2026 American Innovation $1 Coin Program. На одной из них изображён Cray-1 — один из самых известных суперкомпьютеров всех времён, отличавшийся инновационной для своего времени конструкцией и уникальным дизайном.

В рамках этой программы, действующей с 2018 года, ежегодно выпускаются четыре монеты, представляющие «американские инновации, а также значительные инновационные и новаторские достижения отдельных лиц или групп». В этом году дизайн монет для программы был предложен штатами Айова, Висконсин, Калифорния и Миннесота.

Дизайн монеты с изображением Cray-1 был предложен штатом Висконсин, где находится исследовательский центр Cray Research, в котором был создан Cray-1 под руководством ныне покойного Сеймура Крея (Seymour Cray) и соучредителя, главного инженера Лестера Дэвиса (Lester Davis).

На лицевой стороне монеты размещено изображение вида сверху суперкомпьютера Cray-1 с круговым расположением вычислительных блоков. На С-образном корпусе машины видна надпись Cray-1 Supercomputer, а также подписи художника и скульптора Пола Романо (Paul Romano) и Джона П. Макгроу (John P. McGraw). Также есть надписи «Соединённые штаты Америки» и «Висконсин».

Памятные монеты вряд ли поступят в регулярное обращение, и их вряд ли можно будет купить в банке за доллар. Они являются законным платёжным средством, но в первую очередь — предметом коллекционирования. Предыдущие памятные долларовые монеты продавались монетным двором по цене от $13,25.

Cray-1 стал первым суперкомпьютером, в котором была успешно реализована концепция векторного процессора, позволяющего повысить скорость математических операций путём оптимальной организации памяти и регистров для быстрого выполнения одной операции с большим набором данных. В предыдущих системах эта концепция была реализована с ограниченной производительностью. Cray-1 работал в несколько раз быстрее любой аналогичной конструкции и лидировал среди суперкомпьютеров с 1976 по 1982 год, достигая впечатляющих 160 Мфлопс благодаря инновационному использованию интегральных схем.

За всё время существования системы на рынке было продано более 80 машин, что сделало Cray-1 одним из самых успешных в этой категории за всю историю вычислительных систем. Он известен своей уникальной формой: относительно небольшим С-образным корпусом, окружённым кольцом «тумбочек», закрывающих блоки питания и систему охлаждения.

Согласно «Википедии», после анонса Cray-1 с частотой 80 МГц в 1975 году ажиотаж вокруг него был настолько велик, что между Ливерморской национальной лабораторией имени Лоуренса (LLNL) и Лос-Аламосской национальной лабораторией (LANL) разгорелась настоящая война за право покупки первой машины. В итоге последняя выиграла тендер и получила в 1976 году первый экземпляр Cray-1 с серийным номером 001. Национальный центр атмосферных исследований США (NCAR) стал первым официальным клиентом Cray Research в 1977 году, заплатив $8,86 млн (сейчас это более $47 млн с учётом инфляции) за суперкомпьютер с серийным номером 003. Этот суперкомпьютер был выведен из эксплуатации в 1989 году.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: