YADRO начала приём заказов на первую отечественную All-NVMe СХД TATLIN.AFA

Компания YADRO (входит в «ИКС Холдинг») объявила о старте приёма заказов на серийное производство первой в России All-NVMe СХД TATLIN.AFA, созданной для решения задач крупных корпоративных клиентов с максимальными требованиями к скорости обработки больших массивов данных. Новое решение YADRO уже внесено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Флагманская СХД TATLIN.AFA компании YADRO отличается рекордной производительностью и максимальной отказоустойчивостью, позволяя решать наиболее сложные задачи корпоративного уровня и обеспечивая работу с высоконагруженными критически важными приложениями, требующими непрерывной доступности и мгновенного отклика. Система поддерживает хранение и обработку сотен терабайт аналитических данных, а также подходит для задач машинного обучения и ИИ.

Благодаря высокой вычислительной производительности СХД уверенно справляется с пиковыми рабочими нагрузками, обеспечивая до 2 млн IOPS и пропускную способность до 50 Гбайт/с. В основу решения положена модульная платформа YADRO TATLIN.X, обеспечивающая гибкое масштабирование, объединяя два контроллера хранения и 24 NVMe-накопителя в 2U форм-факторе.

Собственная аппаратная платформа YADRO гарантирует максимальный уровень надежности и отказоустойчивости. В ней сочетаются проверенные временем технологии защиты, такие как режим работы контроллеров Symmetric Active-Active, в TATLIN.AFA с новыми решениями — дублированием аккумуляторных батарей, резервированием системных накопителей в контроллерах и поддержкой адаптеров ввода-вывода в форм-факторе OCP3.

Программная часть TATLIN.AFA основана на TATLIN.OS, получившей обновление специально для нового поколения СХД. В частности, обновлённая версия T-RAID поддерживает схемы защиты до 14+2, обеспечивая высокую полезную ёмкость и надёжную работу.

Егор Литвинов, директор продуктового направления TATLIN YADRO отметил, что TATLIN.AFA выводит отечественные решения в области СХД на принципиально новый уровень. Отвечая самым строгим требованиям сегодняшнего дня, система закладывает основу для масштабируемого развития наиболее требовательной ИТ-инфраструктуры в стратегически важных отраслях. Он добавил, что после запуска серийного производства компания будет последовательно развивать программные возможности флагманской СХД, чтобы максимально реализовать её преимущества для корпоративных заказчиков.

Согласно утверждённой программе дальнейшего развития TATLIN.AFA, компания планирует расширение функциональности СХД, включая внедрение технологии компрессии данных, увеличение ёмкости хранения за счет добавления интеллектуальных дисковых модулей расширения с NVMe-накопителями, поддержку нового высокоскоростного протокола доступа NVMe/RoCE, а также реализацию асинхронной репликации внутри линейки систем TATLIN под управлением TATLIN.OS.

Ознакомиться с техническими характеристиками новой СХД можно на официальном сайте YADRO.

Реклама | ООО «КНС ГРУПП» ИНН 7701411241 erid: F7NfYUJCUneTTUCHVvto

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: