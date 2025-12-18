Совместные испытания YADRO и «Т1 Интеграции» подтвердили высокую надёжность и производительность коммутаторов YADRO KORNFELD DC

Компания YADRO (входит в «ИКС Холдинг») подвела итоги комплексного тестирования линейки коммутаторов KORNFELD DC для ЦОД, проведенного совместно с Центром компетенций сетевых технологий «Т1 Интеграция». Как сообщается, результаты испытаний подтвердили соответствие KORNFELD DC эксплуатационным требованиям по надёжности, масштабируемости и управлению сетью в инфраструктурах дата-центров, включая объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Высокопроизводительные коммутаторы серии KORNFELD DC обеспечивают построение масштабируемых сетей ЦОД с CLOS-архитектурой благодаря, в том числе, расширенным функциям L2/L3, поддержке технологии EVPN/VXLAN и протоколов резервирования. Линейка оптимизирована для использования в классических сетях ЦОД, рассчитанных на масштабирование и балансировку нагрузки между узлами, а также в сетевых инфраструктурах облачных провайдеров и гиперскейлеров.

Программа тестирования включала основные сетевые сценарии, максимально приближённые к реальным условиям эксплуатации. Коммутаторы продемонстрировали стабильную работу и эффективность реализованных механизмов отказоустойчивости и резервирования, обеспечивая гарантированную производительность и масштабирование сети по мере роста нагрузки, с поддержкой аппаратным резервированием питания и охлаждения высокого уровня доступности и бесперебойной работы.

По словам Павла Егорова, директора по продуктам YADRO, компания последовательно развивает серию коммутаторов KORNFELD DC, получившую в этом году новые ключевые функции, в том числе, поддержку EVPN/VXLAN. Также большое внимание уделяется развитию сетевой ОС Kornfeld OS.

В свою очередь, Алексей Изосимов, технический директор «Т1 Интеграция» подчеркнул, что тестирование коммутаторов KORNFELD DC было проведено в ключевых сетевых сценариях, «чтобы заказчики могли уверенно внедрять отечественные решения и развивать инфраструктуру без зависимости от решений зарубежных поставщиков». «Испытания продемонстрировали высокий уровень надёжности и производительности оборудования, необходимый для промышленных ИТ-сред», — отметил он.

Коммутаторы линейки KORNFELD DC входят в экосистему корпоративных решений YADRO наряду с серверами VEGMAN, СХД TATLIN и платформой управления YADRO СУПРИМ. Единый технологический стек и централизованное управление унифицируют эксплуатационные процессы, снижают совокупную стоимость владения и упрощают обеспечение сервисной поддержки клиентов.

Линейка KORNFELD DC включена в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. Благодаря подтверждённому соответствию международным стандартам по уровню функциональности, надёжности и управляемости сетью коммутаторы KORNFELD DC могут использоваться в масштабных проектах по построению современной сетевой инфраструктуры ЦОД.

